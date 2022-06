Melone im Speckmantel: Dieser geniale Snack ist schnell gemacht und begeistert Ihre Gäste

Teilen

Süße Melonenwürfel im deftig-knusprigen Speckmantel – der Hingucker auf jedem Vorspeisenteller. © Matthias Würfl

Ein sommerlicher Snack, der erfrischend und gleichzeitig würzig ist? Das klingt nach einer tollen Idee? Dann sollten Sie ganz schnell dieses Rezept ausprobieren!

Viele werden sie kennen, die Datteln im Speckmantel – im Ofen oder der Pfanne so erhitzt, dass aus dem Speck ein knuspriger Mantel entsteht. Da stellt sich doch die berechtigte Frage: Warum das auch nicht einmal mit einer anderen Frucht ausprobieren? Die "Frau am Grill" Anja Auer hat sich ans Werk gemacht. Das Ergebnis: sehr lecker!

Saftig, würzige Melone – Probieren Sie dieses Rezept auch mit anderen Früchten

Die Melone bleibt schön saftig, weil der Speckmantel ein Austrocknen verhindert. In diesem Rezept wurde mit einem sogenannten Smoker – also einem Räucherofen - gearbeitet. Doch die Zubereitung funktioniert genauso gut auf einem Gas- oder Kohlegrill beziehungsweise im Backofen. Das Beste an diesem Rezept ist, dass es so einfach und schnell nachgemacht ist. Einfach aus einer Wassermelone kleine Würfel heraus schneiden und diese mit Speck ummanteln.

Melone im Speckmantel ist natürlich kein Hauptgericht. Aber auf einer Party oder einem Empfang sicherlich vorweg ein kulinarischer Hingucker – der vielleicht den einen oder anderen zu weiteren Speckmantel-Experimenten, wie zum Beispiel mit Ananas, Banane oder Ähnlichem inspiriert...

So machen Sie Melone im Speckmantel

Portionen: 10

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Garzeit: 60 Minuten

Wartezeit: keine

Zutaten für Melone im Speckmantel

250 g Frühstücksspeck (aufgeschnitten)

1 mittelgroße Wassermelone (kernarm)

So bereiten Sie Melone im Speckmantel zu

Die Enden der Wassermelone abschneiden und die Melone schälen. Die Wassermelone zu einem eckigen Block und diesen anschließend in kleine Würfel mit einer Kantenlänge von circa 2-3 Zentimeter schneiden. Die Speckscheiben der Länge nach halbieren. Mit einer Speckscheiben-Hälfte jeweils einen Würfel von der einen und mit der anderen Hälfte der Speckscheibe von der anderen Seite umwickeln. Bei circa 150 bis 160 Grad eine Stunde goldbraun und knusprig grillen. Dies gelingt sowohl im Smoker, als auch auf dem Gas- und Kohlegrill, wie auch im Backofen.

Das Rezept für Melone im Speckmantel im Video

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins „Die Frau am Grill“. Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema „Grillen“ der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill