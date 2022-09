Diesen Zwiebelkuchen wollen Sie das ganze Jahr über essen

Rezept

Zwiebelkuchen wird in der Regel zu jungem Wein gegessen, also im Frühherbst. Aber so haben Sie viel zu wenig Zeit zum Genießen. Verlängern Sie die Saison mit diesem Rezept.

Zwiebelkuchen ist eines dieser Herbstgerichte, die man eigentlich das ganze Jahr über essen kann. Warum sollte man sich denn nur wenige Wochen im Jahr diesen herrlich würzigen Genuss gönnen?

Zwiebelkuchen: Der Party-Hit für's ganze Jahr

Sie brauchen nur einen einfachen Hefeteig, ein paar wenig Zutaten und schon kann der Zwiebelkuchen in den Ofen wandern. Das Gericht eignet sich hervorragend für Partys und kann gut vorbereitet werden. Belegt wird der Zwiebelkuchen - natürlich - mit Zwiebeln.

Dabei sollten Sie sich für Gemüsezwiebeln entscheiden. Diese sind etwas größer als herkömmliche Speisezwiebeln und süßlicher im Geschmack. Auch rote Zwiebeln schmecken milder und eigenen sich für den Zwiebelkuchen. Egal, für welche Zwiebelart Sie sich letztendlich entscheiden, Sie können sie würfeln oder in Ringe schneiden und dann in Butter dünsten, bevor Sie sie auf den Teig legen. Meist kommt auch Speck zum Einsatz, der dem Gericht einen würzigen Geschmack verleiht. Zwiebelkuchen genießen Sie am besten warm.

Rezept für einfachen Zwiebelkuchen: Diese Zutaten brauchen Sie

Für den Boden:

Menge Zutat 500 g Mehl 250 ml Milch 1/2 Würfel frische Hefe 60 g Butter 0,5 EL Salz

Für den Belag:

Menge Zutat 1,5 Kilo Zwiebeln (Gemüsezwiebeln, rote Zwiebeln) 300 g Schmand 200 g durchwachsener Speck 4 Eier, Größe M Salz Pfeffer Muskat

Rezept für einfachen Zwiebelkuchen: So bereiten Sie den Zwiebelkuchen zu