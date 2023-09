Tomaten schälen leicht gemacht: Warum und wie man es am besten macht

Von: Janine Napirca

Teilen

Ein einfacher Küchentipp hilft Ihnen, künftig Tomaten ganz einfach zu schälen – auch wenn Sie sie roh essen möchten.

Wie essen Sie Tomaten am liebsten? In einer italienischen Gnocchi-Suppe oder im Salat, wie zum Beispiel im Gurken-Tomatensalat mit Kichererbsen, als Leichte-Küche-Rezept Avocado-Salat oder im griechischen Bauernsalat. Für viele außerdem entscheidend: mit oder ohne Schale? Dosentomaten sind häufig geschält, auch wenn Ökotest bei einigen vor krebserregendem Hormongift warnt. Schälen Sie die Tomaten also lieber selbst, mit einem kleinen Kniff geht es ganz leicht.

Tomaten essen – mit oder ohne Schale?

Tomatenschälen ist manchmal gar nicht so einfach. Mit einem kleinen Trick klappt es aber super leicht. © paco gomez/Imago

Tomaten enthalten wichtige Vitamine und Mineralstoffe, insbesondere aus diesem Grund sollte man nach Möglichkeit die Tomatenschale mitverzehren – selbstverständlich sollten Sie die Früchte vorher waschen. Denn durch das Schälen gehen wichtige Nährstoffe verloren.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

Aus geschmacklichen Gründen entfernen einige aber dennoch – zumindest für manche Gerichte wie beispielsweise Tomatencremesuppe oder passierte Tomaten – das Äußere. Wenn Sie Schalenreste in Tomatengerichten als störend empfinden, können Sie die Früchte also auch vor dem Kochen bzw. dem Verzehr schälen. Wie das am besten klappt, lesen Sie im Folgenden.

Zwiebeln neben Kartoffeln? Zehn Lebensmittel, die Sie vermutlich falsch lagern Fotostrecke ansehen

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Tomaten schälen leicht gemacht

Drehen Sie die zu schälenden Tomaten mit der Unterseite nach oben und ritzen Sie ein kleines Kreuz hinein. Bringen Sie in einem Kochtopf etwas Wasser zum Kochen und legen Sie die Tomaten für 30 Sekunden hinein. Es ist wichtig, dass die Früchte vollständig vom Kochwasser umgeben sind. Unter Zuhilfenahme eines Schöpflöffels fischen Sie die Tomaten heraus. Schrecken Sie sie sofort mit kaltem Wasser ab. Dadurch beginnt die Tomatenhaut sich von ganz allein von dem Fruchtfleisch zu lösen. Jetzt können Sie mithilfe eines Messers die Schale ganz einfach von der Tomate abziehen.