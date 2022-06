Darum sollten Sie die Schale von Wassermelonen niemals wegwerfen

Von: Andrea Stettner

Wassermelonen schmecken süß und saftig. Nach dem sommerlichen Genuss landet die Schale jedoch schnell im Müll. Warum das keine gute Idee ist, lesen Sie hier.

Wassermelonen gehören zum Sommer wie Sonne, Strand und Meer. Bei heißen Temperaturen sorgen sie, frisch aus dem Kühlschrank, für eine herrliche Abkühlung. Das saftige, rote Fruchtfleisch versorgt uns ganz nebenbei mit genügend Wasser und Nährstoffen. Die Kerne können Sie übrigens ruhig mitessen. Und auch die Schale sollte keinesfalls im Müll landen – denn sie lässt sich prima verwerten.

Die Schale von Wassermelonen können Sie essen – unter einer Bedingung

Was viele nicht wissen: Nicht nur das rote, zuckersüße Fruchtfleisch kann man essen – auch die Wassermelonenschale ist zum Verzehr geeignet, auch wenn sie leicht bitter schmeckt. Sie wegzuwerfen wäre sogar reine Verschwendung: Der weiße Teil der Schale enthält wertvolle Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Vitamin A, Ballaststoffe und Aminosäuren, die den Muskelaufbau unterstützen. Ein wahres Fitfood also – viel zu schade für den Müll!

Wer die komplette Schale der Wassermelone mitessen möchte, sollte jedoch darauf achten, nur Bio-Melonen zu verwenden. Andernfalls sollten Sie die grüne Haut der Frucht mit einem Sparschäler entfernen, um keine Pestizid-Rückstände mit aufzunehmen.

Wassermelonenschale verwerten: Das können Sie daraus zaubern

Um Wassermelonen vollständig zu verwerten, können Sie die Schale mithilfe einer Reibe zerkleinern und als Topping über Salate geben. Oder Sie mixen die Schalenreste nach dem Essen einfach in einen Smoothie und verpassen ihm so einen Extra-Boost an Vitaminen und Ballaststoffen.

Auch im Ofen gegrillt lässt sich aus Wassermelonenschalen eine Beilage oder ein herzhafter Snack zubereiten: Legen Sie dazu die vormarinierten Streifen (zum Beispiel mit Öl und Kurkuma oder anderen Lieblingsgewürzen) auf ein Blech mit Backpapier und backen sie die Wassermelonenschalen im Ofen für etwa 15 Minuten bei 200 °C, danach wenden und nochmals etwa 5 Minuten fertiggaren. Wir wünschen guten Appetit!(as)