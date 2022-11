So backen Sie traditionelle Weckmänner selbst: lecker zum Nikolaus

Von: Maria Wendel

Stutenkerle oder Weckmänner: Zu St. Martin oder in der Vorweihnachtszeit ein leckeres Gebäck. © Hemeroskopion/Imago

Nicht nur zu St. Martin, sondern auch am Nikolaustag werden traditionell Hefe-Stutenkerle verschenkt. Wie Sie die leicht selber backen, erfahren Sie hier.

Am 11. November beginnt nicht nur die Karnevalszeit, sondern es wird auch mit regional verschiedenen Bräuchen der Heilige Martin gefeiert. Klassischerweise backt und isst man Stutenkerle (oder je nach Region auch Weckmänner genannt) rund um den Martinstag, aber auch zum Nikolaus am 6. Dezember. Sie bestehen aus einem süßen Hefeteig und sind leicht zu backen – ganz davon abgesehen, dass sie super lecker sind und ein tolles Mitbringsel oder Geschenk. Sie eignen sich auch prima zum Backen mit Kindern, die am Verzieren der kleinen Kerle mit Rosinen, Hagelzucker oder Mandeln ihre Freude haben.

Rezept: Stutenkerle backen – Die Zutaten

Portionen: für 8 Stutenkerle

Backzeit: 25 Minuten

Für den Teig:

12 Mandeln

500 g Mehl (Type 550) + etwas mehr zum Arbeiten

1 Würfel Hefe (42 g)

250 ml lauwarme Milch

75 g Zucker

50 g weiche Butter

1 Ei

Salz

1 TL abgeriebene Bio-Zitronenschale

Für die Dekoration:

1 Eigelb zum Bestreichen

2-3 EL Milch zum Bestreichen

einige Rosinen

nach Belieben für die Deko: Tonpfeifchen, Ruten oder Zuckerstangen

Außerdem brauchen Sie ein wichtiges Hilfsmittel: eine Ausstechform für Stutenkerle bzw. Lebkuchenmänner (etwa 12 cm groß). Die gibt es zum Beispiel bei Amazon (werblicher Link). Alternativ können Sie die Männchen auch selber aus dem Teig formen, das ist aber natürlich aufwendiger.

So backen Sie die Hefe-Stutenkerle zu St. Martin

Zuerst übergießen Sie die Mandeln mit heißem Wasser. Das gießen Sie nach ca. 1 Minute ab und können die Kerne aus den Häutchen drücken. Halbieren Sie die Mandeln und lassen Sie sie auf einem Küchentuch trocknen. Für den Hefeteig geben Sie das Mehl in eine Schüssel, drücken eine Mulde in die Mitte und bröckeln die Hefe hinein. Die Hälfte der lauwarmen Milch, 1 TL Zucker und etwas Mehl vom Rand dazugeben und etwas verrühren. Decken Sie die Schüssel ab und lassen Sie den Vorteig an einem warmen Ort etwa 15 Minuten gehen. Dann geben Sie die restliche lauwarme Milch, den restlichen Zucker, die weiche Butter in Flöckchen, das Ei, eine Prise Salz und die Zitronenschale zum Vorteig. Kneten Sie alles zuerst mit den Knethaken des Handmixers, dann mit den Händen zu einem glatten Teig. Lassen Sie den Hefeteig nochmal 30 Minuten zugedeckt gehen. Kneten Sie den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche kurz durch und rollen Sie ihn etwa 1,5 Zentimeter dick aus. Stechen Sie mit der bemehlten Ausstechform nacheinander acht Stutenkerle aus. Legen Sie diese nebeneinander auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Wenn Sie Tonpfeifen oder Ästchen als Ruten für die Deko verwenden, drücken Sie jedem Stutenkerl eine in den Arm. Lassen Sie die Weckmänner auf dem Blech noch einmal 20 Minuten gehen. Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Verquirlen Sie Eigelb und Milch und bestreichen Sie die Stutenkerle damit. Verzieren Sie alle mit Rosinen und Mandelhälften als Augen und Knöpfe. Backen Sie die Stutenkerle im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene im Ofen ca. 25 Minuten, bis sie goldgelb sind. Danach auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

Für die Verzierung können Sie ganz nach Wunsch auch Kürbiskerne oder Hagelzucker verwenden. Viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit!