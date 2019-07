Wie Wein: Diese "unreifen" Erdbeeren bergen ein besonderes Geheimnis

Rosébeeren sehen aus wie unreife Erdbeeren, versetzen aber viele in Verzückung. Die Neuzüchtung sieht ungewöhnlich aus und schmeckt noch verblüffender.

Sie müssen sich zwingen, die täglich empfohlenen fünf Portionen Obst und Gemüse zu essen? Sie bekommen kaum einen Liter Wasser pro Tag herunter, aber bei Roséwein ist das plötzlich kein Problem? Dann ist diese amerikanische Erdbeerzüchtung wahrscheinlich das Richtige für Sie.

Rosébeeren bringen Pastellcharme auf den Obstteller

Der weltweit größte Erdbeer-Produzent Driscoll's hat jetzt in den USA Rosébeeren in den Handel gebracht, wie refinery29.com berichtet. Diese neuartigen Erdbeeren und Himbeeren haben eine hellrosa Farbe und sollen nach Roséwein schmecken. Eigentlich kennt man den alkoholigen Geschmack ja nur von überreifen Früchten, die schon gären - und das ist eigentlich kein erstrebenswertes Kaufargument.

Bei den Rosébeeren wurde allerdings der Fokus auf den typischen, blumigen Pfirsichgeschmack eines guten und trockenen Roséweins gesetzt. Es ist also mehr eine Note, eine Assoziation, die die Erdbeeren und Himbeeren wecken als ein tatsächlicher Alkoholgeschmack. Umso besser ...

Hätten Sie gewusst, dass Sie Erdbeeren lieber salzen statt zuckern sollten?

Mit Gentechnik zur rosa Erdbeere?

Helle, unreif wirkende Erdbeeren, die nach Pfirsich schmecken? Da stellt man sich sofort Labortechniker in weißen Kitteln vor. Der Hersteller verspricht jedoch, dass die Rosébeeren ohne Gentechnik, ganz herkömmlich aus Kreuzungen von roten und weißen Beeren gezüchtet wurden. Die Rosébeeren sind derzeit nur in Amerika erhältlich, aber da der Hersteller auch Märkte in Deutschland beliefert, besteht eine reelle Chance, dass die ungewöhnlichen Beeren bald auch bei uns im Obstregal landen könnten.

Erdbeeren länger haltbar machen

Egal, welche Farbe die Erdbeeren letztlich haben, sie sind empfindliche Früchte, die schnell verderben. Entweder, man isst sie sofort, verarbeitet sie weiter oder aber man wendet diesen Essigtrick an, um Erdbeeren länger haltbar zu machen. Probieren Sie es aus!

Ihre Meinung ist gefragt

Wichtige Frage - Eine Erdbeere schimmelt: Muss man nun gleich die ganze Schale wegwerfen?

ante