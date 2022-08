Ohne Eiswürfel: Dieser geniale Trick hält Ihren Weißwein kühl

Von: Franziska Kaindl

Warmer Weißwein? Da verzieht der ein oder andere die Miene. Aber auch Eiswürfel im Rebensaft sind nicht unbedingt die optimale Lösung - es gibt eine viel bessere.

Im Sommer ein kühles Glas Weißwein auf dem Balkon oder der Terrasse genießen – das klingt doch wahrlich verlockend. Aber wie schafft man es, dass der Rebensaft sich in der teils schwülen Hitze nicht sofort aufwärmt? Ein lauwarmes Glas Weißwein schmeckt schließlich nur halb so gut wie ein kaltes. Gleichzeitig zögern auch viele damit, Eiswürfel ins Glas zu geben, da diese aus dem Getränk schnell einmal eine Schorle zaubern – und nicht jeder mag den verwässerten Wein. Allerdings gibt es für dieses Problem eine geniale Lösung, die Ihrem Weißwein-Genuss sogar noch ein Krönchen aufsetzt.

Ein kühles Glas Weißwein versüßt jeden Sommerabend. © karandaev/Imago

So einfach kühlen Sie Ihren Weißwein – ohne, dass Eiswürfel ins Spiel kommen

Für diesen Trick – der im Übrigen kaum Zeit kostet – benötigen Sie einfach nur Weintrauben. Dabei ist es im Prinzip egal, ob Sie grüne oder rote Trauben wählen. Wichtig ist nur, dass Sie die Trauben im Gefrierschrank für wenige Minuten herunterkühlen. Sind sie kalt genug, können Sie sie als Eiswürfel verwenden und ganz einfach ins Weißweinglas geben. So bleibt Ihr Getränk länger kühl, der Geschmack verfälscht sich nicht und obendrein können Sie im Anschluss noch die Trauben genießen. So lässt sich doch der sommerliche Abend noch besser vertreiben!

Das ist die optimale Temperatur für einen Weißwein

Trockene Weißwein haben übrigens bei 10 Grad die optimale Trinktemperatur erreicht. Um einen Weißwein richtig zu kühlen, platzieren Sie im Kühlschrank am besten im Mittelbereich des Kühlschranks, wo sich oft ein spezielles Weinfach befindet. Ist dieses nicht vorhanden, dann stellen Sie den Weißwein in die Tür. Da der Kühlschrank in der Regel eine Temperatur von vier oder fünf Grad hat, sollten Sie den Weißwein für die optimale Trinktemperatur ein paar Stunden vor dem Genuss aus dem Kühlschrank nehmen.