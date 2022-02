Innen saftig, außen goldbraun: Drei Tipps für das perfekte Wiener Schnitzel

Von: Maria Dirschauer

Teilen

Wenn Sie ein paar einfache Tipps beachten, machen Sie auch zuhause ein Wiener Schnitzel wie im österreichischen Sterne-Restaurant.

Wiener Schnitzel ist ein Klassiker der österreichischen Küche. Ob im Restaurant oder selbstgemacht: bei Fleischfans kommt das panierte Schnitzel stets gut an. Und was kann man bei der Zubereitung schon falsch machen? Fleisch panieren und ab in die Pfanne? Ganz so leicht ist es dann doch nicht: Sie sollten einige Tipps beachten, damit das Gericht auch wirklich delikat wird und nicht nur okay. Hier sind die besten Tipps für Wiener Schnitzel*, damit sie lecker und zart werden.

Welches Fleisch nimmt man für Wiener Schnitzel?

Wiener Schnitzel vs. Schnitzel Wiener Art Wenn auf der Karte „Schnitzel Wiener Art“ steht, handelt es sich um Schweinefleisch. Nur wenn es aus Kalbfleisch hergestellt wurde, darf es sich „Wiener Schnitzel“ nennen. So sieht es das österreichische Originalrezept vor.

Beim Kalbfleisch nehmen Sie am besten ein Stück aus der Oberschale oder Nuss. Es sollte schön mager und zart sein. Rechnen Sie pro Person mit 150 g Kalbschnitzel. Wichtig: Es sollte vor dem Panieren plattiert werden, sodass es auf 4-5 Millimeter Dicke kommt.

Auch interessant: So einfach braten Profiköche Fleisch immer zart und saftig.

Wiener Schnitzel braten: Tipps für saftiges Fleisch und knusprige Panade

Innen saftig und zart, außen goldbraun und knusprig: So wünscht man sich das perfekte Wiener Schnitzel. Das gelingt, wenn Sie diese Tipps befolgen:

Wiener Schnitzel sollte „schwimmend“ ausgebacken werden, das heißt: Verwenden Sie reichlich Butterschmalz oder Rapsöl. Das Fett solle ca. 4 Zentimeter hoch in der Pfanne stehen. Lassen Sie das Fett erst richtig heiß werden, bevor Sie die Schnitzel in die Pfanne geben. Zum Überprüfen, ob die richtige Temperatur erreicht ist, können Sie ein paar Semmelbrösel ins Fett geben: Wenn es schäumt, kann es losgehen. Nicht zu lange braten: Backen Sie die Schnitzel 2-4 Minuten aus. Sobald der Rand goldbraun ist, sollten Sie die Schnitzel wenden und fertig braten. Danach lassen Sie das Fleisch kurz auf Küchenpapier abtropfen.

Wenn Sie beim Braten so vorgehen, steht dem Wiener-Schnitzel-Genuss nichts mehr im Wege. Servieren Sie dazu klassisch Zitronenspalten oder Preiselbeeren. Als weitere Beilagen haben sich Kartoffelsalat, Bratkartoffeln oder Pommes bewährt. Leichter wird es mit Gurken- oder grünem Salat. Guten Appetit! (mad) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.