Ex-Mitarbeiter warnt: Finger weg von diesem McDonald's Burger!

Ein Ex-Mitarbeiter von McDonald's hat die Bombe platzen lassen und warnt vor einem bestimmten Burger ... und verrät noch viele weitere unappetitliche Details!

Ein Reddit-User hat sich auf der Diskussionsplattform als Ex-Mitarbeiter von McDonald's geoutet und verraten, welchen Burger Sie besser nicht bei der Fast-Food-Kette bestellen sollten.

Wenn man am Tresen der Kette steht und die fein säuberlich aufgereihten Burger in der Auslage sieht, fragt man sich manchmal schon, wann die denn zubereitet wurden. Für den Filet-O-Fish erklärt der angebliche Ex-Mitarbeiter auf Reddit: "Ich kann versprechen, dass das Filet-O-Fish nicht frisch ist!" Der einzige Ausweg: Nehmen Sie sich fünf Minuten mehr Zeit und verlangen Sie einen frisch zubereiteten Burger.

Immer wieder haarsträubende Geschichten

Das ist nicht das erste Mal, dass ein Mitarbeiter der Burger-Kette sein Gewissen erleichtern möchte. Über die kreativen Stressbewältigungstaktiken seiner Kollegen hat ein Ex-Beschäftigter gegenüber dem Magazin Cosmopolitan einiges zu erzählen gehabt. Seine Aussagen beziehen sich ausschließlich auf seinen ehemaligen Arbeitsplatz und betreffen nicht zwangsläufig die gesamte Unternehmenskultur (Lesen Sie hier, was McDonald's Deutschland zu den Vorwürfen sagt) - trotzdem könnten Ihnen manche Details nicht gefallen.

1. Unhöfliche Gäste werden bestraft...

Gegenüber dem Personal pampig zu werden, könnte sich negativ auf die Bestellung auswirken: "Extra Eis in deiner Coke? Deinen Burger zusammendrücken, bevor wir ihn in die Tüte stecken? Deine Pommes-Schachtel nur halb auffüllen? Etwas absichtlich von der Bestellung weggelassen?" All das haben die Mitarbeiter dieser McDonald's-Filiale schon gemacht.

2. ...nette Gäste werden belohnt

Die Mitarbeiter können aber auch anders: Sind Gäste besonders nett, macht man ihnen auch mal eine Freude. Ein Beispiel wäre der McFlurry: "Hattest du schon mal Karamel-Sauce und Schokolade auf dem Boden des Bechers, Eis in der Mitte und noch mehr Sauce und Schokolade oben drauf?" Dann haben Sie etwas richtig gemacht.

3. Der Vanille-Shake schmeckt nach nichts

Der Vanille-Shake schmeckt überhaupt nicht nach Vanille? Dann hat wohl jemand vergessen den leeren Syrup-Beutel aufzufüllen.

4. Eigene Burger-Kreationen werden ausgetestet

In den Pausen basteln sich die Mitarbeiter ihre eigenen Burger-Kreationen oder testen Menüs, die es beispielsweise nur in Australien gibt. "Ein Big Mac mit Bacon? Ein McChicken-Sandwich mit Käse?" Den haben sie sich sicher mal gegönnt.

5. Monopoly-Gutscheine mitgehen lassen

Die Monopoly-Gutscheine, die eigentlich für die Gäste gedacht sind, wurden schon zuhauf vom Personal in anderen Filialen genutzt.

6. Was passiert mit den Kaffee-Gutscheinen?

Die Kaffee-Gutscheine für die die Kunden sechs Sticker sammeln müssen, sollten nach Verwendung eigentlich zerrissen und weggeworfen werden. Aber eben nur eigentlich...

7. Von wegen Toiletten-Pause

Die Toiletten-Pause wird gerne mal zur Essenspause umfunktioniert - indem man eine Orangen-Saft-Flasche aus dem Kühlschrank mitgehen lässt.

8. Fischstäbchen mal anders zubereitet

Wenn Fischstäbchen geordert werden, bereiten die Mitarbeiter nicht immer welche zu: Denn die werden nur auf Bestellung gemacht, während ein Filet-o-Fish oft schon fertig bereitliegt. Dieser wird dann einfach in drei Teile geschnitten - et voilà. "Ist doch eigentlich dasselbe, oder nicht?", meint der Ex-Angestellte.

9. Mayonnaise-Schummelei

Tatsächlich haben der McChicken, der Mayo Chicken und der Chicken Legend (hierzulande nicht erhältlich) unterschiedliche Saucen. Laut dem Mitarbeiter ist die Legend Mayo die Beste. Wer höflich danach fragt, bekommt auch gerne mehr davon - was eigentlich nicht erlaubt ist.

10. Apfeltaschen sind aus?

Von wegen. Manchmal haben die Angestellten einfach keine Lust welche zuzubereiten: "Es dauert ca. 4000 Jahre, die Dinger zu kochen. Dafür hat echt keiner Zeit. Sorry!" Deshalb heißt es beim Kunden einfach, dass nichts mehr da ist.

11. Mit dem Essen spielt man nicht...

...bei dieser McDonald's-Filiale schon. Das Spiel nennt sich "Chicken-Cricket": Es gibt einen Werfer und einen Schläger. Alte Chicken Nuggets werden dann als Wurfgeschosse verwendet, während ein Brot als Schlagstock dient.

12. Das passiert mit Essensresten

Auch bei McDonald's bleibt immer vieles, das schon zubereitet wurde, liegen - und die Reste dürfen dann von den Mitarbeitern am Ende der Schicht selbst gegessen werden. Deshalb passiert es auch hin und wieder, dass fünf Minuten vor Ladenschluss frische Nuggents in den Ofen geschoben werden.

Von Franziska Kaindl und Anne Tessin