Zauberpudding: Dieser Puddingschaum ist herrlich fluffig und dazu noch figurfreundlich

Abnehmen und trotzdem süß schlemmen? Das können Sie mit diesem Rezept für Puddingschaum. Mit einer kleinen Extrazutat machen Sie aus wenig Pudding viel Schaum.

Wenn Sie gerade mitten in einer Diät stecken, finden sich auf Ihrem Speiseplan sicher nur wenige oder sogar überhaupt keine Süßigkeiten und Desserts. Das ist gefährlich, denn wenn der Heißhunger auf Süßes kommt, wird es Ihnen wahrscheinlich schwerfallen, zu widerstehen. Da wäre es doch gut, wenn es eine süße „Sünde“ gäbe, da gar nicht so sündhaft ist. Kennen Sie schon den Zaubergrieß*? Das geniale Dessert hat einen köstlichen Kumpel: den Zauberpudding. Er ist genauso einfach und schnell zubereitet und auch genauso lecker – mindestens.

Zauberpudding zum Abnehmen: Diese Zutaten brauchen Sie

Portionen: 2 Arbeitszeit: 6 Minuten Kochzeit: 3 Minuten Schwierigkeitsgrad: einfach

500 ml fettarme Milch (1,5% Fett)

1 Pck. Puddingpulver (nach Geschmack, z.B. Schokolade, Vanille, Sahne...)

2 EL Zucker oder ein alternatives Süßungsmittel

0,5 TL Weinsteinbackpulver (alternativ: herkömmliches Backpulver)

Warum lieber Weinsteinbackpulver statt Backpulver? Während beim herkömmlichen Backpulver als Säuerungsmittel Phosphat verwendet wird, kommt beim Weinsteinbackpulver die natürliche Weinsteinsäure zum Einsatz. Deshalb schmeckt Weinsteinbackpulver weniger stark hervor.

Rezept für Zauberpudding: So machen Sie den Pudding zum Abnehmen

Geben Sie etwas von der Milch in ein Schälchen und rühren Sie darin das Puddingpulver (so machen Sie es einfach selbst) zusammen mit dem Zucker glatt. Kochen Sie die Milch derweil in einem Topf auf. Sobald sie kocht, ziehen Sie den Topf vom Herd und rühren das Puddingpulvergemisch ein. Kochen Sie den Pudding noch einmal unter ständigem Rühren auf, er darf aber nicht zu dickflüssig werden. Stellen Sie den Topf danach in eine große Schale mit kaltem Wasser, geben Sie das Weinsteinbackpulver dazu (es sollte ein wenig zischen) und schlagen Sie den Pudding im Wasserbad mit einem Handrührgerät auf höchste Stufe luftig auf. Nach fünf Minuten hat sich das Volumen verdoppelt und fertig ist der Zauberpudding.

So leicht zaubern Sie aus dem Pudding die doppelte Menge heraus, halbieren also die Kalorienanzahl pro Portion. Endlich können Sie richtig schlemmen. Servieren Sie zu Ihrem Zauberpudding am besten mit frischen Früchten, z. B. Erdbeeren.