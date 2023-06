Ohne Backen, ohne Gelatine: Martha Stewarts sommerlicher Käsekuchen kommt aus dem Kühlschrank

Von: Anna Heyers

Auch im Sommer ist Käsekuchen in aller Munde – wortwörtlich. Am besten schmeckt er jetzt mit Zitrusnote und Früchten. Gut, dass Küchenfee Martha Stewart ein unkompliziertes Grundrezept parat hat.

Nichts geht über Käsekuchen. Er gehört, in allen Formen übrigens, zu den Lieblingskuchen der Deutschen. Rezepte gibt es scheinbar unendlich viele. Vielleicht haben Sie Lust auf Käsekuchen mit schokoladigem Boden, möchten einen mit Schwarzwälder Touch oder gar in Erinnerungen schwelgen und den Klassiker von Oma auf dem Teller haben? Natürlich ist das Backen an sich mitunter auch ein wenig Frickelei und man kann einige Fehler machen, die einem perfekten Käsekuchen im Wege stehen.

Wer an heißen Tagen keine große Lust auf Ofen-Action hat, der sucht sich eines der Kühlschrankrezepte heraus. Wie wäre es mit dem sommerlichen No-Bake-Cheesecake von Martha Stewart? Die amerikanische Fernsehmoderatorin und -köchin gilt als die Backfee schlechthin und hat viele Fans. Genau wie ihr Käsekuchen aus dem Kühlschrank, der für seine Standfestigkeit nicht einmal Gelatine benötigt – ein Traum für Vegetarier.

Sommerlicher Käsekuchen nach Martha Stewart: Was Sie benötigen

Wer im Sommer keine Lust aufs Backen hat, wählt einfach die Kühlschrank-Methode. Käsekuchen aus der Kälte schmeckt mit frischen Früchten besonders lecker.

Im Originalrezept werden Graham Cracker, Zucker und Butter als Boden verwendet. Da diese Cracker in Deutschland nur selten zu bekommen sind, werden sie im folgenden Rezept durch Butterkekse (oder Kekse Ihrer Wahl) ersetzt – den Zucker des Originalrezepts kann man sich so in der Regel sparen.

Zutaten:

200 g Kekse (z.B. Butterkekse)

11 EL Butter, geschmolzen (ca. 150 bis 160 ml)

220 g Frischkäse, Doppelrahmstufe

1 Dose gesüßte Kondensmilch (ca. 400 g)

60 ml Zitronensaft

1 Tl Vanilleextrakt (oder -Paste)

Alle Zutaten sollten Raumtemperatur haben. Tipp an dieser Stelle: Bevor Sie die Zitrone auspressen, reiben Sie die Schale ab. Die kann nachher in die Käsekuchenmasse und gibt noch einen extra Zitrus-Kick.

Zitroniger No-Bake-Cheesecake von Martha Stewart: die Zubereitung

Beginnen Sie grundsätzlich immer mit dem Boden des Kuchens, da dieser einige Zeit im Tiefkühlfach verbringen sollte.

Der Boden:

Zerbröseln Sie die Kekse gründlich, etwa bis zu einer sandähnlichen Konsistenz. Schmelzen Sie die Butter und geben Sie sie nach und nach zu den Keksen hinzu. Dabei immer rühren. Je nach Keksart kann sich die Menge der Butter unterscheiden. Ziel ist es, eine Konsistenz zu erhalten, die ihre Form mit etwas Druck halten kann. Nehmen Sie ein wenig der Keks-Butter-Mischung in die Hand, schließen diese zur Faust und prüfen im Anschluss, ob die Keksmasse die Form hält. Ist die korrekte Konsistenz erreicht: Die Keksmischung in eine mit Backpapier ausgelegte, kleine Springform drücken und einen etwa 4-5 cm hohen Rand schaffen. Je größer die Springform, desto niedriger der Rand, da der Kuchen auch insgesamt flacher wird. Die Kruste mindestens 10 Minuten im Gefrierfach kühlen. Alternativ: mind. eine Stunde im Kühlschrank.

Die Käsekuchen-Füllung:

Geben Sie den Frischkäse in eine Schüssel und mixen Sie ihn so lange, bis er glatt und cremig ist.

Jetzt nach und nach die gesüßte Kondensmilch hinzufügen. Bei Bedarf die Ränder mit einem Spatel abkratzen. Hinweis: Es wird jetzt alles recht flüssig, das ist gewollt.

Wer die Zitrone abgerieben hat, gibt die Schale jetzt zur Masse. Danach kommen Zitronensaft und Vanille hinzu, während weiter gerührt wird.

Ist alles eingearbeitet, sollte die Masse etwas anziehen. Geben Sie sie jetzt in die vorbereitete Form auf den kalten Keksboden.

Der Kuchen sollte mindestens vier Stunden, am besten über Nacht, im Kühlschrank stehen. Dann wird er schön schnittfest.

Wer mag, kann nach der Kühlzeit Beeren oder Früchte auf den Kuchen verteilen. Zur Zitrusnote passen zum Beispiel Himbeeren oder Blaubeeren ganz wunderbar.

Übrigens: Diese Käsekuchen-Variante kann man auch einfach in Gläser füllen. Wenn die verschließbar sind, eignet er sich so sogar al Cheesecake-to-go, zum Beispiel als Nachtisch fürs nächste Picknick.