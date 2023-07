Zucchini-Nudeln mit Ricotta: Schnell, einfach und unwiderstehlich lecker

Von: Anne Tessin, Maria Wendel

Sommerzeit ist Zucchinizeit. Mit diesem Rezept für cremige Zucchini-Nudeln holen Sie das Beste aus dem grünen Gemüse heraus. Und das Beste: Alles wird in nur einem Topf gekocht.

Die Sommermonate sind Zucchini-Saison. Das grüne Gemüse gedeiht so üppig und rasch in den Gärten, dass man von einer wahren Flut sprechen könnte. Da kommt ein Gericht, das Sie am liebsten von heute bis September regelmäßig verspeisen möchten, gerade recht, nicht wahr? Diese Zucchini-Pasta ist geschmackvoll, samtig und frisch, mit einem Hauch Zitrone. Und das Beste: Sie wird in nur einem Topf zubereitet, was den Abwasch danach minimiert und Ihnen erlaubt, die gewonnene Zeit am See zu genießen. Das ideale Sommermahl, also schnappen Sie sich die Zucchini.

Samtige Zucchini-Pasta: Ricotta ist der Clou in diesem One-Pot-Rezept

Cremige Zucchini-Pasta ist schnell gezaubert und noch schneller gegessen. (Symbolbild) © Wirestock/Imago

One-Pot-Pasta ist die perfekte Lösung für alle, die ihre Pasta-Gerichte rasch, unkompliziert und cremig mögen. Während die Pasta direkt in der Sauce gart, gibt sie Stärke ab und sorgt so für die ideale Bindung. Wer noch einen draufsetzen möchte, ersetzt das Kochwasser durch Milch oder fügt Sahne oder griechischen Joghurt hinzu. In dieser Anleitung für samtige Zucchini-Pasta sorgt jedoch eine „Überraschungszutat“ für das extra-samtige Geschmackserlebnis: Ricotta. Ein paar Löffel reichen aus, um die Sauce reich und unwiderstehlich köstlich zu machen.

Für Zucchini-Pasta mit Ricotta brauchen Sie folgende Zutaten

2 mittelgroße Zucchini

4 Zehen Knoblauch

1 Bio-Zitrone

400 g Nudeln nach Belieben

125 g Ricotta

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

1/2 TL frisch gemahlener Pfeffer

1 l fettarme Milch oder Wasser

1 Handvoll in Streifen geschnittene Basilikumblätter

So bereiten Sie die One-Pot-Zucchini-Pasta mit Ricotta zu

Teilen Sie die Zucchini und schneiden Sie sie in dünne Scheiben. Hacken Sie den Knoblauch oder schneiden Sie ihn ebenfalls in Scheiben. Erwärmen Sie das Olivenöl in einem großen Topf und geben Sie die Zucchinischeiben und den Knoblauch dazu. Dünsten Sie alles kurz an. Reiben Sie die Zitronenschale ab und fügen Sie diese zusammen mit dem ausgepressten Zitronensaft zur Zucchini hinzu. Fügen Sie dann die Pasta, den Ricotta, das Salz, den Pfeffer und die Milch bzw. das Wasser hinzu und rühren Sie gut um. Bringen Sie alles zum Kochen und lassen Sie die One-Pot-Pasta dann auf mittlerer Hitze köcheln, bis die Nudeln al dente sind, die Zucchini weichgekocht ist und ein Großteil der Flüssigkeit verdunstet ist. Jetzt müssen Sie die Zucchini-Pasta nur noch mit den geschnittenen Basilikumblättern garnieren und genießen.

Sie werden diese Zucchini-Pasta lieben und sicherlich nicht nur einmal zubereiten. Sollte doch einmal etwas davon übrig bleiben, bewahren Sie den Rest einfach bis zu drei Tage im Kühlschrank auf und genießen ihn später. Sie wollen noch mehr Zucchini verarbeiten? Probieren Sie einen frischen Zucchinisalat mit Feta oder braten Sie schmackhafte und würzige Zucchinipuffer mit Feta – für das Gefühl von Griechenland.

