Braten Sie leckere und würzige Zucchinipuffer mit Feta – für das Griechenland-Gefühl

Von: Anne Tessin

Die große Zucchinischwemme ist da. Gut, dass das kalorienarme, beliebte Sommergemüse so vielseitig ist. Probieren Sie diese würzigen Zucchinipuffer mit Feta.

Die Zucchini hat von Juni bis Oktober Saison.

Damit es nicht langweilig ist, braucht man vielfältige Rezepte.

Zucchinipuffer sind eine schnelle und kalorienarme Alternative zu herkömmlichen Kartoffelpuffern.

Man spricht nicht umsonst von einer Zucchinischwemme - jedes Jahr werden von Juni bis Oktober unzählige Zucchini reif und müssen geerntet werden, bevor sie zu groß und trocken werden. Je kleiner und jünger die Zucchini sind, desto aromatischer und saftiger sind sie auch.

Aber wie soll man die vielen Zucchini nur verarbeiten, ohne dass sie einem schon nach kurzer Zeit "aus den Ohren herauskommen"? Da das Gemüse so mild im Geschmack und leicht zu verarbeiten ist, lässt es sich in der Küche vielseitig verwenden. Sie können Zucchini füllen, backen, braten, grillen oder auch zu leckeren, knusprigen Zucchinipuffern verarbeiten. In dieser würzigen Variante mit Feta sind sie besonders lecker.

Zucchinipuffer sind einfach gemacht und eine leckere Alternative zu Kartoffelpuffern. © melima/Imago

Rezept für Zucchinipuffer mit Feta: Diese Zutaten brauchen Sie

für 4 Portionen bzw. etwa 10 Zucchinipuffer:

500 g Zucchini

1 mittelgroße Zwiebel

1 Zweig Minze

eine Handvoll Petersilie (alternativ Dill)

80 g Mehl

1 Ei, Größe M

1 TL Backpulver

Saft einer halben Zitrone

100 g Feta

Salz und Pfeffer

neutrales Pflanzenöl zum Braten (z.B. Sonnenblumenöl)

Wie in Griechenland: So bereiten Sie Zucchinipuffer mit Feta ganz einfach zu

Raspeln Sie die Zucchini und lassen Sie sie in einem Sieb etwas abtropfen. Legen Sie die Zucchiniraspeln dann auf ein sauberes Geschirrtuch, wickeln Sie sie ein und drücken sie gut aus. Je mehr Flüssigkeit Sie herausdrücken, desto aromatischer werden die Zucchinipuffer. Außerdem halten sie besser ihre Form. Seien Sie bei diesem Schritt also sorgfältig. Geben Sie die ausgepressten Zucchiniraspeln dann in eine Schüssel. Würfeln Sie die Zwiebel sehr fein. Hacken Sie die Kräuter. Mischen Sie das Mehl und das Backpulver. Geben Sie es zusammen mit den Zwiebeln, den Kräuter und dem Ei zu den Zucchiniraspeln. Salzen und pfeffern Sie das Ganze gut verkneten Sie alles zu einer Art Teig. Zerkrümeln Sie den Feta so klein wie möglich und kneten Sie ihn auch unter den Pufferteig. Geben Sie so viel Öl in einer Pfanne, dass die Zucchinipuffer darin ausgebacken werden können, und erhitzen Sie es. Formen Sie nun aus dem Zucchinipufferteig kleine Kugeln, platzieren Sie diese im Öl und drücken Sie sie ein wenig platt. Braten Sie die Zucchinipuffer bei mittlerer Hitze etwa fünf Minuten von beiden Seiten. Braten Sie nach und nach alle Zucchinipuffer und lassen Sie sie auf einem Teller mit Küchenpapier abtropfen.

Tipp: Damit die bereits fertig gebratenen Zucchinipuffer nicht kalt werden, solange der Rest noch in der Pfanne ist, halten Sie sie auf einem Teller im Ofen warm. 50 Grad reichen hier aus. Diese Zucchinipuffer passen zu Grill- und Pfannengemüse, sind aber auch solo mit Tzaziki oder Kräuterquark sehr lecker.