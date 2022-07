Dieser sommerliche Zucchinisalat mit Feta ist die beste Alternative zum Gurkensalat

Von: Anne Tessin

Zucchini roh und im Salat? Das schmeckt viel besser als Sie denken und besonders, wenn Sie sich an dieses simple Rezept für Zucchinisalat mit Feta halten.

Zucchini gibt es jetzt im Überfluss und das vielfältige Gemüse ist immer wieder für neue Rezepte gut. Besonders lecker und erfrischend im Sommer: Zucchinisalat. Dieses Zucchinirezept mit Feta haben Sie schnell auf dem Tisch und es schmeckt herrlich nach Urlaub. Besonders praktisch: Für den Salat müssen Sie die Zucchini nicht einmal kochen oder braten. Sie können das Gemüse einfach roh verwenden.

Zucchinisalat mit Feta ist ein einfacher Sommergenuss, den Sie unbedingt ausprobieren müssen. © Timolina/Imago

Kann ich Zucchini roh essen?

Zucchini enthalten viele Nährstoffe wie Eisen, Vitamin C und Vitamin A. Beim Kochen, Grillen, Braten und Co gehen diese guten Stoffe leider schnell verloren. Rezepte, in denen die Zucchini roh verarbeitet wird, sind also nicht nur lecker, sondern auch noch gesund. Noch besser ist es sogar, wenn Sie die Zucchini nicht nur roh, sondern mit Schale essen. Hier verstecken sich die meisten Nährstoffe, also waschen Sie sie einfach gründlich ab, entfernen Sie eventuelle Schadstellen und essen Sie die Schale einfach mit.

Tipp für besonders leckeren Zucchinisalat Verwenden Sie für Zucchinisalat, bei dem das grüne Gemüse roh bleibt, am besten kleine, dünne Zucchini. Diese schmecken feiner.

Zucchinisalat mit Feta: Sie brauchen nur wenige Zutaten

2 kleine Zucchini

150 g Feta

1 Handvoll schwarze Oliven

1 Handvoll Pinienkerne

3 EL Olivenöl (besonders lecker: Olivenöl mit Zitrusnote)

2 EL weißer Balsamicoessig

2 Prisen Salz (alternativ: Kräutersalz)

2 Prisen Pfeffer

etwas glatte Petersilie

nach Geschmack: etwas Zucker, Honig oder Agavendicksaft

So machen Sie den Zucchinisalat mit Feta schnell, einfach und ohne Kochen

Waschen Sie die Zucchini gründlich, halbieren Sie sie und schneiden Sie dann in dünne Scheiben. Geben Sie die Zucchinischeiben dann in eine Schüssel, salzen Sie sie und lassen Sie sie mindestens 10 Minuten durchziehen. Dabei ab und zu umrühren. Würfeln Sie den Feta klein, hacken Sie die Petersilie und entsteinen und halbieren Sie schwarzen Oliven. Rühren Sie den Feta und die Petersilie unter die durchgezogenen Zucchinischeiben. Schlagen Sie dann das Olivenöl, den Balsamicoessig und den Pfeffer zu einem Dressing auf und gießen Sie dieses ebenfalls zu den Zucchini. Nun alles gut vermischen und mindestens 30 Minuten durchziehen lassen. Je länger, desto aromatischer wird die Zucchini. Rühren Sie den Zucchinisalat mit Feta vor dem Servieren noch einmal durch, mischen Sie die Pinienkerne und die Oliven dazu und würzen Sie gegebenenfalls mit Salz und Pfeffer noch einmal nach.

Dieser Salat ist so einfach zuzubereiten und schmeckt immer wieder, am besten zusammen mit frischem Baguette – so backen Sie es mit nur vier Zutaten selbst. Wenn Sie den frischen Geschmack von Zitrone mögen, verfeinern Sie den Zucchinisalat gerne auch noch mit etwas frischem Zitronensaft und reduzieren Sie dafür den Essig ein wenig. Dieser Salat eignet sich als sommerliche Beilage auf dem Grillbuffet und ist eine tolle Abwechslung für die üblichen „Verdächtigen“ wie Gurkensalat und Co. Auch eine leckere Abwechslung: Wassermelone-Feta-Salat.