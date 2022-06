Heulen war gestern: So schneiden Sie endlich unbeschwert Zwiebeln

Ob zum Grillen, Braten oder im Salat: Zwiebeln gehören für die Deutschen zu einem schmackhaften Essen dazu. Wäre da nicht die tränenreiche Schneidearbeit ...

Die Tränen rinnen über die Wangen, die Augen brennen, doch irgendwer muss die Arbeit ja machen: Zwiebeln schneiden gehört nun wirklich nicht zu den schönsten Aufgaben beim Kochen. Aber wie sonst will man die Knolle in seine Speise bringen?

Das ist möglich! Denn mit ein paar Tricks können Sie dem Trauerspiel Zwiebelschneiden ein Ende bereiten. Wir verraten Ihnen, wie das geht.

Zwiebelschneiden: Wieso tränen unsere Augen eigentlich dabei?

Der Schutzmechanismus der Zwiebel ist Schuld daran, dass wir bei Ihrem Anblick direkt losheulen müssen. In freier Natur sondert die Pflanze zwei Stoffe ab, die sie davor schützen, von Mäusen und anderen Feinden angefressen zu werden: Zum einen die geruchsneutrale, schwefelhaltige Aminosäure Alliin, zum anderen das Enzym Alliinase. Wenn nun diese beiden Stoffe aufeinander Treffen, haben wir den Salat: wir flennen wie die Babys.

Verwenden Sie ein scharfes Messer zum Zwiebelschneiden

Vor allem werden die Stoffe freigesetzt, wenn Zellen der Zwiebel beschädigt oder zerdrückt werden. Der erste Tipp lautet also: Verwenden Sie ein sehr scharfes Messer zum Zwiebelschneiden. So werden wenige Zellen beschädigt und der Schutzmechanismus der Zwiebel greift nicht sofort vollends durch, sodass Sie vor Tränen nicht mehr sehen können.

Zwiebel unter Wasser schälen

Der erste Trick, um beim Zwiebelschneiden nicht gleich zu heulen wie ein Schlosshund, funktioniert so: Während Sie die Zwiebel schneiden, sollten Sie sie unter fließendes Wasser halten oder sie in einer Schüssel gefüllt mit Wasser schälen. So vermeiden Sie, dass die Stoffe in der Luft freigesetzt werden und sich Ihre Augen vorknöpfen.

Zwiebel mit Schutzbrille schneiden

Wer sich nicht darum schert, wie er oder sie beim Zwiebelschneiden aussieht, der greift ganz einfach zu einer Schutzbrille. So sind Ihre Augen vor den beißenden Stoffen sicher. Für Pragmatiker tut es hier auch eine einfache Taucherbrille.

Zwiebel schneiden mit Schluck Wasser im Mund

Nehmen Sie einen Schluck Wasser in den Mund, während Sie die Zwiebeln schneiden. Warum? Weil es hilft. Sie werden nicht mehr weinen müssen. Der genaue Grund, weshalb der Trick funktioniert, ist allerdings bisher nicht geklärt.

Pfeifen während dem Zwiebelschneiden

Es verhindert nicht nur Tränen, sondern vertreibt Ihnen auch noch die Zeit während des Kochen: Pfeifen Sie. Ja, richtig: Pfeifen Sie die beißenden Stoffe der Zwiebel einfach weg. Der dadurch erzeugte Luftstrom bläst den Zwiebeldunst von ihnen weg und Sie können ungestört Ihrer Aufgabe nachgehen.

Zwiebel vor dem Schneiden in Wasser einlegen

Sie können die Zwiebel auch vor dem Schneiden etwa zehn Minuten in Wasser einlegen. So vermeiden Sie, dass sich das Enzym an der Luft zu sehr entfalten kann. Bei diesem Trick müssen Sie allerdings damit rechnen, dass das Aroma der Zwiebel abgeschwächt werden kann.

