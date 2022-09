Herbst-Genuss: Zwiebelkuchen ohne Boden backen – Sie brauchen nur 30 Minuten

Von: Maria Wendel

Teilen

Zwiebelkuchen gehört zum Herbst wie Plätzchen zum Winter. Wie Sie einen ganz einfachen Zwiebelkuchen ohne Boden backen, erfahren Sie hier.

Rezepte für leckeren Zwiebelkuchen gibt es in vielfältiger Form: mit Hefeteig, mit Flammkuchenboden, ohne Hefe, mit Blätterteig ... Und sogar ganz ohne Boden! Wie das geht? Zutaten anbraten und zusammenmischen, den Teig aufs Backblech geben und ab in den Backofen! Dadurch sparen Sie jede Menge Zeit, wie das folgende Rezept beweist. In einer halben Stunde ist die Zubereitung abgeschlossen und der Zwiebelkuchen vom Blech darf im Ofen vor sich hin garen. In der Zwischenzeit können Sie zum Beispiel einen knackigen Beilagensalat vorbereiten.

Rezept für Zwiebelkuchen ohne Boden: Die Zutaten

Portionen: für 1 Blech

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Backzeit: 30 Minuten

Schwierigkeitsstufe: einfach

etwas Butter und Mehl fürs Blech

1 kg Zwiebeln

4 EL Rapsöl

400 g geriebener Gouda

8 Eier (M)

300 ml Milch

200 g Schmand

260 g Mehl

Salz

schwarzer Pfeffer

Paprikapulver

300 g gewürfelter Speck

Wenn Sie den Zwiebelkuchen lieber in der Springform backen wollen, kein Problem: Halbieren Sie einfach die Mengen der Zutaten.

Welches ist Ihr Zwiebelkuchen-Rezeptfavorit? © melima, via www.imago-images.de

Zwiebelkuchen ohne Boden: schnelles Rezept fürs Blech

Fetten Sie das Backblech mit Butter ein und bestäuben Sie es mit etwas Mehl. Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze oder 160 °C Umluft vor. Schälen, halbieren und schneiden Sie die Zwiebeln in feine Ringe. Erhitzen Sie das Rapsöl in einer Pfanne und dünsten Sie die Zwiebeln glasig. Kurz abkühlen lassen und mit dem geriebenen Gouda mischen. Verrühren Sie in einer Schüssel Eier, Milch und Schmand. Dann mischen Sie das Mehl und die Zwiebeln unter. Jetzt würzen Sie den Teig mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Lassen Sie den Speck in der heißen Pfanne aus. Dann mischen Sie den Speck als Letztes unter den Zwiebel-Teig. Geben Sie den gesamten Teig aufs Backblech und backen Sie den Zwiebelkuchen im vorgeheizten Ofen etwa 30 Minuten goldbraun.

Anschließend lassen Sie den Zwiebelkuchen etwas abkühlen und schneiden ihn in Stücke. Dann am besten lauwarm servieren, nach Belieben mit Beilagensalat. Wenn etwas vom Zwiebelkuchen übrig bleibt, können Sie die restlichen Stücke ganz einfach etwa zwei Tage im Kühlschrank lagern.