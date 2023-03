Zügiges Gehen mit dem 12-3-30-Workout – schonendes Training für den Kalorienverbrauch

Ein Trainer vor Ort kann vor dem Sport mit Ihnen herausfinden, welche Einstellungen am Laufband für Ihre persönlichen Fitnesslevel geeignet sind. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

Auch kleinere, schonendere Sporteinheiten können dabei helfen, die Ausdauer zu verbessern und den Stoffwechsel anzukurbeln. Dazu zählt das zügige Gehen auf dem Laufband.

Sie sind nicht der Typ für schweißtreibende Sport-Einheiten im Fitnessstudio? Das macht nichts. Wer sich regelmäßig bewegen will, kann das auch sehr gut auf die sanfte Art. Ratsam ist es, Bewegung in den Alltag einzubauen, indem man zum Beispiel regelmäßig spazieren geht, in der Arbeit öfter Pausen fern des Schreibtischs einlegt und zum Beispiel Treppen steigt, statt den Lift zu nehmen. Auch kleinere, schonendere Sporteinheiten können dabei helfen, wenn es darum geht, sich fit zu halten. Denn Bewegung ist neben ausgewogener Ernährung einer der Faktoren, der den Stoffwechsel in Schwung bringen und dafür sorgen kann, dass wir einen gesunden Ausgleich im Alltag schaffen.

Ein Training, das eher einem zügigen Gehen als dem Laufen entspricht, ist das sogenannte 12-3-30-Workout, das die US-Amerikanerin Lauren Giraldo ins Gespräch gebracht hat. Sie selbst, die auf TikTok und YouTube zahlreiche Follower hat, schwört auf diese Methode des regelmäßigen Gehens auf dem Laufband Mehr über das Cardio-Workout und wie man dabei auf sanfte Weise Kalorien verbrennt, erfahren Sie auf 24vita.de.

