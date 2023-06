24 Stunden Pflege – selbstbestimmt im vertrauten zu Hause leben

Liebevolle Betreuung im Alter mit PROMEDICA PLUS © FredFroese/iStock

Unterstützung für Senioren von PROMEDICA PLUS: Regionalberater Ulrich Annas erklärt, wie die individuelle 24-Stunden-Pflege funktioniert.

Die meisten Pflegebedürftigen werden zu Hause von den Angehörigen alleine unterstützt. Der Pflegealltag ist körperlich und psychisch anstrengend. Um Angehörige zu entlasten, können sogenannte 24-Stunden-Pflegekräfte engagiert werden. Aber was bedeutet „24-Stunden-Pflege“ eigentlich? Wie läuft das praktisch ab und worauf ist zu achten?

Ulrich Annas, Regionalberater von PROMEDICA PLUS, verrät es im Interview. PROMEDICA PLUS vermittelt als europäischer Marktführer seit fast 20 Jahren osteuropäische Betreuungskräfte nach Deutschland.

Ulrich Annas, Regionalberater von PROMEDICA PLUS München Mitte © Ulrich Annas

Was bedeutet eigentlich 24-Stunden-Pflege?

Der Begriff „24-Stunden-Pflege“ hat sich in Deutschland etabliert, ist aber irreführend. Natürlich arbeiten unsere Betreuungskräfte nicht 24 Stunden am Tag. Insgesamt arbeiten sie nur die gesetzlich zulässigen 40 Stunden pro Woche. Die täglichen Arbeitszeiten werden mit dem Patienten je nach Bedarf flexibel abgestimmt.

Ist es legal, Betreuungskräfte aus Osteuropa zu beschäftigen?

Eine berechtigte Frage. Schätzungen zufolge wird in der Branche immer noch über 80 Prozent „schwarz“ gearbeitet. PROMEDICA arbeitet 100 Prozent legal. Unsere Betreuungskräfte sind kranken- und rentenversichert. Zusätzlich haben sie eine Unfall- und Haftpflichtversicherung. Und sie arbeiten nach dem sogenannten Entsendegesetz in Deutschland, sie haben eine A1-Bescheinigung.

Wie lange bleibt eine Betreuungskraft?

Die Pflegekräfte haben in der Heimat Familie, deswegen packt sie natürlich auch ab und zu das Heimweh. Und Sie müssen von Gesetzes wegen 25 Prozent ihres Jahreseinkommens in der Heimat erwirtschaften, damit auch die Tätigkeit in Deutschland legal ist. Ziel ist, möglichst zwei Betreuungskräfte in einem Haushalt als Stammkräfte zu etablieren. Somit bleiben die Menschen, die sich um die Pflege kümmern, vertraut, da entweder der eine oder der andere da ist. Unseren Kunden bleibt es somit erspart, sich auf ständig wechselnde Personen in ihrem Umfeld einstellen zu müssen. Insgesamt läuft damit der Alltag so strukturiert und eingespielt wie möglich, denn Stammkräfte kennen natürlich auch die Wünsche der Patienten sowie die Gepflogenheiten im jeweiligen Haushalt.

Welche Ausbildung haben die Betreuungskräfte?

In Osteuropa haben wir 50 Rekrutierungsbüros, dort bewerben sich unsere Betreuungskräfte. Nach der Vorauswahl bilden wir die Betreuungskräfte an unserer eigenen Akademie aus. Was die Deutschkenntnisse angeht, so haben unsere Mitarbeiter unterschiedliches Sprachniveau, das wir in vier Stufen einteilen und anbieten: von Grundkenntnissen bis hin zu fließendem Deutsch.

Meine Mutter kommt aus dem Krankenhaus nach Hause – wie schnell kann eine Betreuungskraft vor Ort sein?

Im ersten Schritt klären wir ab, welcher Bedarf und welche Wünsche bestehen. Danach benötigen wir drei bis fünf Werktage, um eine passende Kraft zu entsenden. In Ferienzeiten oder über die Feiertage kann es auch mal eine Woche sein. Meist sind die Einsätze gut planbar.

Wie läuft das praktisch ab?

Wir stellen die Betreuungskraft (BK) anhand eines detaillierten Lebenslaufs vor. Sobald sich der Kunde für eine BK entschieden hat, macht sich diese mit unseren Kleinbussen auf den Weg. Voraussetzung ist, dass sie ein eigenes eingerichtetes Zimmer hat. Ein WLAN-Anschluss sollte auch vorhanden sein. Wichtig ist, dass man dem neuen Mitbewohner zeitnah die Wünsche und den Tagesablauf mitteilt. Jeder Haushalt will nämlich anders geführt sein. Vor der Anreise werden die wichtigsten Punkte genau geklärt, damit die Eingewöhnungsphase für alle Beteiligten von Anfang an gut anläuft.

Erfahren Sie mehr über PROMEDICA PLUS

Kontakt

PROMEDICA PLUS München Mitte

24 h Pflege im Großraum München

Elisabeth und Ulrich Annas

Tal 44

80331 München

Tel.: 089 - 896 746 165

PROMEDICA PLUS Hallertau Süd

24 h Pflege in Pfaffenhofen, Schrobenhausen und Neuburg

Türltorstr. 4

85276 Pfaffenhofen

Tel.: 08441 - 474 403 5

E-Mail: annas@24-stunden-pflege-annas.de

Website: www.24-stunden-pflege-annas.de