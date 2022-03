Abnehmen per App: So erfolgreich ist Kalorienzählen mit Smartphone

Von: Laura Knops

Auch das Smartphone kann beim Abnehmen helfen (Symbolbild). © Westend61 / Imago

Viele wollen im neuen Jahr ein paar Pfunde abnehmen, gesünder essen und sich mehr bewegen – mithilfe von Gesundheit-Apps fürs Smartphone. Doch klappt das?

Konstanz – In der kalten Jahreszeit verbringen wir viel Zeit zu Hause und können uns oft nur schwer motivieren, bei den ungemütlichen Temperaturen vor die Tür zu gehen. Die Folge: Schnell haben wir ein paar Kilos zu viel auf der Waage. Gerade zu Beginn des Jahres ist bei vielen der Wunsch, die überflüssigen Pfunde loszuwerden, daher sehr groß. Dabei helfen können Abnehmen- oder Diät-Apps. Die Selftracking-Tools fürs Smartphone unterstützen nicht nur eine bewusste Auseinandersetzung mit dem, was man isst. Auch Sport und Bewegung kommen nicht zu kurz. Was Sie bei der Anwendung von Gesundheitsapps beachten müssen, verrät 24vita.de*.

Wer Abnehmen möchte, ist im digitalen Zeitalter längst nicht mehr auf sich alleine gestellt. Beim Selftracking vermisst man seinen eigenen Körper mithilfe von Apps, Armbändern und anderen Tools. Damit kann man so ziemlich alles messen, was unser Körper an Daten hergibt. Neben den klassischen Fitness-Apps gibt es seit einigen Jahren zahlreiche Anwendungen speziell mit dem Ziel abzunehmen. Die Apps wollen zunächst mit allerlei Informationen über Alter, Geschlecht und Gewicht gefüttert werden. Auch die durchschnittliche Bewegung und das Wunschgewicht werden abgefragt. Erst danach errechnen die Anwendungen, wie man zu diesem Wunschgewicht kommt.

Diät- und Abnehmen-Apps für Smartphone erstellen individuelle Ernährungspläne, übernehmen die Einkaufsplanung, zählen Schritte und Kalorien. Einige liefern sogar umfassende Daten zu Nährstoffen und Kalorien von Lebensmitteln, geben Ernährungstipps und Rezeptvorschläge. Viele lassen sich zudem mit Sportuhren und Fitnessarmbändern verbinden, sodass keine Trainingseinheit verpasst wird. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.