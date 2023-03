Abnehmen mit Gemüse: Mit Sellerie entgiften und bis zu fünf Kilo in zwei Wochen-Kur verlieren

Von: Natalie Hull-Deichsel

Teilen

Stangensellerie ist dank seiner vielen Nährstoffe wie Vitamin A so gesund und kann auch helfen, den Körper zu entschlacken sowie abzunehmen.

Sellerie zählt zu den Powergemüsen und sollte in keiner Küche fehlen. Es gibt Sellerie in vielen verschiedenen Arten, dem Knollensellerie, Staudensellerie sowie Schnitt- oder Würzsellerie. Der Würzsellerie wird – wie der Name vermuten lässt – gerne zum Würzen von Speisen verwendet, ähnlich der Petersilie. Knollensellerie eignet sich als Beigabe im Salat oder wird häufig in Form von Püree zubereitet. Der mit Abstand bekannteste Sellerie ist der Staudensellerie, auch als Bleich- oder Stangensellerie bekannt. Er ist besonders beliebt in Kombination mit Karotte als Gemüsesticks, im Salat oder als Shake. Sellerie entfaltet seine Wirkung am besten, wenn Sie das Gemüse roh essen, denn durch das Kochen können Vitamine zerstört werden. Sellerie kann dank seiner Inhaltsstoffe Leberkrankheiten wie der Fettleber vorbeugen und im Rahmen einer Kur helfen, Gewicht zu verlieren, wie 24vita.de berichtet.

Sellerie mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma und einer Fettleber vorbeugen. © TeQui/Imago

Dank der entschlackenden Wirkung von Sellerie, empfiehlt es sich, Sellerie als unterstützendes Lebensmittel zum Abnehmen zu wählen. Das gesunde Gemüse ist kalorienarm und besteht zu über 96 Prozent aus Wasser. 100 Gramm Sellerie enthalten gerade mal 16 Kalorien. Starten Sie mit einer Sellerie-Kur von zwei Wochen, die Sie auf vier Wochen ausdehnen können.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.