Abnehmen klappt nicht: Vier Anzeichen für einen gestörten Stoffwechsel

Von: Judith Braun

Teilen

Gerät Ihr Abnehmvorhaben plötzlich ins Stocken, kann dies an Ihrem Stoffwechsel liegen. Arbeitet er ineffizient, klappt das Abnehmen oft nicht mehr. Was auf einen gestörten Stoffwechsel hindeutet, erfahren Sie hier.

Mehr zum Thema Abnehmen klappt nicht? Vier Anzeichen, dass Ihr Stoffwechsel gestört ist

Ein effizient arbeitender Stoffwechsel kann Abnehmwilligen dabei helfen, ein paar Kilos zu verlieren. Denn funktioniert Ihr Stoffwechsel gut, dann regt er die Fettverbrennung an und bildet eine ideale Grundlage zum Abnehmen. Klappt es trotz eiserner Disziplin und Willenskraft also einmal nicht mit der Gewichtsreduktion, kann dies an Ihrem Stoffwechsel liegen.

Warum das Abnehmen nicht klappt und welche Anzeichen auf einen gestörten Stoffwechsel hinweisen, verrät 24vita.de.

Arbeitet ein Stoffwechsel ineffizient, kann dies entweder genetisch bedingt oder eine Auswirkung von Diäten und einem Nährstoffmangel sein. Auch zu viel Stress, Schlafmangel, fehlende Erhohlung und einseitige Bewegung oder Ernährung können sich negativ auf den Stoffwechsel auswirken. Da der Körper die Kalorien weniger gut verwertet, ist ein ineffizienter oder langsamer Stoffwechsel eher hinderlich beim Abnehmen. Zudem verfügt der Organismus über weniger Energie für wichtige Funktionen im Körper. Dazu zählt zum Beispiel das Immunsystem, kognitive Leistungen, Kraft, Ausdauer und Regeneration. Einige Symptome können ein Warnzeichen dafür sein, dass Ihr Stoffwechsel nicht richtig arbeitet.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteuren und Redakteurinnen leider nicht beantwortet werden.