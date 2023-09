Abnehmen: Fünf Lebensmittel, die Heißhunger stoppen können

Von: Judith Braun

Bestimmte Lebensmittel können Heißhungerattacken verhindern. Um lange satt zu bleiben, sollten Sie vor allem auf Proteine setzen.

Heißhunger kann gefährlich sein – gerade, wenn man abnehmen möchte. Denn meist greift man in solchen Situationen, in denen man schnellstmöglich sein Hungergefühl stillen möchte, zu Süßigkeiten oder anderen ungesunden Snacks, die gerade griffbereit sind. Stattdessen gibt es jedoch einige natürliche und gesunde Appetitzügler, die Sie auf dem Weg zum Wunschgewicht gegen Süßes und Knabbereien ersetzen können.

Bei Heißhungerattacken: Mit diesen fünf Lebensmitteln nehmen Sie trotzdem ab

Wer Heißhunger verspürt, greift schon mal zum erstbesten Snack im Kühlschrank. Meist ist dieser dann jedoch alles andere als gesund. © imageBROKER/Rudolf/IMAGO

Zwar funktioniert eine Gewichtsreduktion vor allem durch ein Kaloriendefizit – das bedeutet, dass man weniger Kalorien aufnimmt, als man verbrennt. Allerdings sollte man in jedem Fall auf ein moderates Defizit achten und Mangelernährung vermeiden. Denn diese führt in der Regel wiederum zum unerwünschten Jojo-Effekt. Sollten Sie während Ihres Abnehmvorhabens einmal Heißhunger verspüren, greifen Sie deshalb am besten zu folgenden Lebensmitteln:

Ingwer : Das beliebte Superfood enthält verschiedene Geschmacksstoffe, die einen positiven Effekt haben, wenn es darum geht, den Heißhunger zu stillen. Denn sie stimulieren mehrere Zonen auf der Zunge. Dadurch wird der Appetit gesenkt. Gleichzeitig fördern seine Scharfstoffe die Verdauung.

: Das beliebte Superfood enthält verschiedene Geschmacksstoffe, die einen positiven Effekt haben, wenn es darum geht, den Heißhunger zu stillen. Denn sie stimulieren mehrere Zonen auf der Zunge. Dadurch wird der Appetit gesenkt. Gleichzeitig fördern seine Scharfstoffe die Verdauung. Haferflocken : Sie enthalten viele Ballaststoffe, füllen durch ihr Aufquellen den Magen und machen so lange satt. Dadurch sind Haferflocken optimal, um Heißhungerattacken bereits vorzubeugen.

: Sie enthalten viele Ballaststoffe, füllen durch ihr Aufquellen den Magen und machen so lange satt. Dadurch sind Haferflocken optimal, um Heißhungerattacken bereits vorzubeugen. Pfefferminze : Gönnen Sie sich bei Heißhunger anstatt eines Schokoriegels besser eine Tasse Pfefferminztee. Das Gewürz enthält ätherische Öle, die den Appetit und die Lust auf Süßes stillen. Unterwegs können Sie auf einen Kaugummi mit Pfefferminze zurückgreifen.

: Gönnen Sie sich bei Heißhunger anstatt eines Schokoriegels besser eine Tasse Pfefferminztee. Das Gewürz enthält ätherische Öle, die den Appetit und die Lust auf Süßes stillen. Unterwegs können Sie auf einen Kaugummi mit Pfefferminze zurückgreifen. Linsen : Auch Linsen sind voller Ballaststoffe und sollten deshalb nicht auf dem Speiseplan fehlen. Ähnlich wie Haferflocken sorgen sie für eine langanhaltende Sättigung. Neben dem Sättigungsgefühl können sie auch den Effekt haben, dass man kleinere Portionen isst.

: Auch Linsen sind voller Ballaststoffe und sollten deshalb nicht auf dem Speiseplan fehlen. Ähnlich wie Haferflocken sorgen sie für eine langanhaltende Sättigung. Neben dem Sättigungsgefühl können sie auch den Effekt haben, dass man kleinere Portionen isst. Chili: Der scharfe Geschmack von Chili sorgt ebenfalls dafür, dass man weniger isst. Somit ist er ein natürlicher Appetitzügler. Cayennepfeffer, der aus gemahlenen Chilis besteht, soll ebenfalls Hunger dämpfen und die Lust auf fettige, süße und salzige Lebensmittel reduzieren.

Proteinhaltige Ernährung hilft allgemein, um Heißhunger vorzubeugen

Allgemein empfiehlt sich eine proteinhaltige Ernährungsweise, um Heißhungerattacken zu vermeiden. Denn Proteine haben einen positiven Einfluss auf die Sättigung und das Hungergefühl. Abnehmexperten raten deshalb beispielsweise zu der proteinreichen und dabei fettarmen isländischen Quark-Variante „Skyr“.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.