Abnehmen mit Rotwein: Gewicht verlieren, ohne zu verzichten?

Von: Natalie Hull-Deichsel

Kann insbesondere der Genuss von Rotwein beim Abnehmen helfen? (Symbolbild). © Westend61/IMAGO

Ein Glas Rotwein am Abend verhilft zu einer schlankeren Figur? Eine aktuelle Studie zeigt: Durch einen bestimmten Stoff setzt weniger Fett an.

Washington – Das berühmte Glas Wein am Abend soll nicht nur das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken, sondern auch beim Abnehmen helfen. Es gibt verschiedene Thesen rund um Rotwein und seinen gesundheitsfördernden Effekt. So soll Rotwein aufgrund des hohen Gehalts an Polyphenolen oder Tanninen einen positiven Einfluss auf die Gesundheit nehmen und möglicherweise das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenzerkrankungen sowie Krebs und Nierenleiden senken können.

Ein aktuelle Studie der Washington State University zeigt, dass der Genuss von Rotwein beim Abnehmen helfen kann. Fettzellen könnten so beeinflusst werden, dass langfristig Übergewicht und Stoffwechselstörungen vermieden werden könnten. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.