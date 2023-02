Abnehmen durch resistente Stärke: Wo sie drin ist und wie sie helfen kann

Von: Judith Braun

Teilen

Haben Sie bisher auf Kartoffeln und Nudeln während einer Diät verzichtet? Wie sie Ihnen beim Abnehmen sogar helfen können, lesen Sie in diesem Artikel.

Mehr zum Thema Abnehmen mit resistenter Stärke: Wo sie drin ist und wie sie hilft

Wer ein paar Kilos verlieren möchte, der kann neben einer gesunden Ernährung und viel Bewegung auf ein paar einfache Tricks zurückgreifen. Kaffee – das Lieblingsgetränk vieler Deutschen – hilft zum Beispiel bei einer Gewichtsreduzierung. Was manche jedoch nicht wissen: Dabei kommt es auf die richtige Uhrzeit an, wann Sie ihn trinken. Ein Glas Zitronenwasser am Morgen kann ebenfalls ein echter Diät-Booster sein. Hier ist allerdings vor allem die Wassertemperatur entscheidend. Obwohl es sich bei Kartoffeln, Nudeln und Reis um Kohlenhydrate handelt, auf die viele während einer Diät eher verzichten, können auch sie ein Abnehmvorhaben unterstützen.

Welche Rolle auch hier die Zubereitung spielt und wie resistente Stärke ensteht sowie beim Abnehmen hilft, verrät 24vita.de.

Ähnlich wie Ballaststoffe kann resistente Stärke Blutzuckerschwankungen verhindern und ihnen vorbeugen. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel langsamer und fällt auch langsamer ab. Die Folge davon ist: Das Sättigungsgefühl hält länger an und Heißhungerattacken bleiben in der Regel aus. Somit isst man normalerweise weniger und nimmt gleichzeitig weniger Kalorien auf. Daher kann resistente Stärke beim Abnehmen unterstützen. Hier können vor allem stärkehaltige Lebensmittel wie Kartoffeln, Reis, Nudeln und Brot helfen, die zu den komplexen Kohlenhydraten zählen und eigentlich als Dickmacher gelten.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteuren und Redakteurinnen leider nicht beantwortet werden.