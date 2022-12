Schlank dank Rapsöl: Ernährungsexpertin ist sicher – folgende Speiseöle lassen Kilos purzeln

Von: Juliane Gutmann

Eine gute Mischung aus Bewegung und ausgewogener Ernährung hält schlank und fit. Bestimmte Öle sollen sogar beim Abnehmen helfen.

Es klingt paradox: Gerade Speiseöle sollen einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass die Pfunde schmelzen. Doch nicht jedes Öl ist während einer Diät geeignet, führt Ernährungswissenschaftlerin Dr. Claudia Miersch aus. So solle man Transfette und gesättigte Fettsäuren eher meiden, wenn man abnehmen möchte, so Miersch. Erstere finden sich etwa in süßen Backwaren und frittierten Kartoffelgerichten, letztere in Kokosöl, Palmöl und Wurst.

Native Öle dürften dagegen bei keiner Diät fehlen, so die Ernährungsexpertin auf dem Portal Krankenkassenzentrale. Dabei handelt es sich um Öle, die aus Samen, Kernen oder Früchten einer Pflanze ohne Wärmezufuhr ausgepresst werden. Man spricht auch von kaltgepressten Ölen. Diese enthalten wenig gesättigte Fettsäuren, dafür einfach ungesättigte Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren, die den Fettstoffwechsel positiv beeinflussen und so beim Abnehmen unterstützen sollen.

Wer beim Kochen das richtige Öl verwendet, kurbelt den Stoffwechsel an. © Imago

Raps- bis Walnussöl: Fünf Speiseöle, die beim Abnehmen unterstützen

Ernährungswissenschaftlerin Claudia Miersch sieht in diesen fünf naturbelassenen Ölen optimale Diät-Begleiter:

Rapsöl

Leinöl

Hanföl

Olivenöl

Walnussöl

Diese würden nicht nur satt machen, sondern durch einen Anteil Omega-3-Fettsäuren auch anti-entzündlich wirken und den Abbau von Leberfett begünstigen. Die meisten der fünf Öle können zudem regional hergestellt werden, was die Umwelt schont. Allerdings sollte man die Öle während einer Diät nicht im Übermaß genießen: Ernährungsexpertin Miersch rät dem Portal Krankenkassenzentrale.de zufolge, nicht mehr als zwei Esslöffel der oben genannten Öle pro Tag.

Außerdem können folgende Tipps beim Abnehmen helfen, so Miersch:

verarbeitete Lebensmittel und Fastfood meiden

zu den Hauptmahlzeiten satt essen mit ausreichend Fett und Eiweiß und dazwischen keine Snacks

täglich Bewegung in den Alltag einbauen

den Genuss nicht zu kurz kommen lassen – wer sich nichts Leckeres gönnt, wird die Diät mit größerer Wahrscheinlichkeit abbrechen

mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse täglich