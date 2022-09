Abnehmen: Zitronenwasser trinken – auf die Tageszeit kommt es an

Von: Judith Braun

Zitronenwasser am Morgen sorgt für einen guten Start in den Tag. Abends stärkt es das Immunsystem. © Westend61/IMAGO

Wer ein paar Kilos verlieren will, der sollte Zitronenwasser trinken. Es unterstützt nicht nur das Abnehmen, sondern stärkt auch das Immunsystem.

Ein Glas Zitronenwasser am Tag kann wahre Wunder bewirken. Noch dazu schmeckt die gelbe Zitrusfrucht nicht nur im Sommer. Ihre positive Wirkung auf Körper und Gesundheit kann sich das ganze Jahr über entfalten. Der frisch gepresste Saft einer halben oder ganzen Zitrone in Kaffee oder als Zitronenwasser unterstützt Abnehmwillige außerdem dabei, ein paar Pfunde zu verlieren.

Zu welchen Tageszeiten Sie Zitronenwasser am besten trinken, verrät 24vita.de.

Nicht nur in Kaffee kann Zitronensaft ein echter Diät-Booster sein. Auch in Wasser als Zitronenwasser kurbelt er die Fettverbrennung an. Laut Focus Online passiert dabei folgendes im Körper: Aufgrund des hohen Vitamin-C-Anteils wird mehr der beiden Hormone Serotonin und Noradrenalin, die den Abbau von Fettsäuren im Fettgewebe unterstützen, ausgeschüttet. Wer morgens ein Glas Zitronenwasser trinkt, kann damit sein Hungergefühl dämpfen, schließlich hemmt das gesunde Getränk den Appetit. Das liegt an den in der Frucht enthaltenen Pektine, die eine sättigende Wirkung haben. Außerdem sorgt Zitronenwasser als echter Energielieferant auch dafür, dass Sie fit in Ihren Tag starten.

