Entspannung im Alltag: So bauen Sie mit Achtsamkeit schnell Stress ab

Von: Laura Knops

Mehr Achtsamkeit im Alltag: Meditation kann dabei helfen. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Achtsamkeit und Meditation sollen dabei helfen, Stress abzubauen und zu entspannen. Doch welche Übungen bringen uns wirklich zur Ruhe?

Leipzig – Im Alltag hetzen wir oft von einem Termin zum nächsten, denken auf dem Weg zu Arbeit bereits daran, welche Aufgaben noch erledigt werden müssen oder planen, was am Abend alles ansteht. Selten schenken wir dem Hier und Jetzt unsere volle Aufmerksamkeit oder nehmen uns Zeit, einen Moment bewusst wahrzunehmen. Das verursacht nicht nur eine Menge Stress. Auch unsere Gesundheit leidet darunter. Viele Menschen sehnen sich nach Entschleunigung in einer Welt, die sich immer schneller zu drehen scheint. Dabei helfen können Meditations- und Achtsamkeitstraining. Denn wer seinen Alltag achtsam gestaltet, geht gelassener, emphatischer und sogar gesünder durchs Leben.

Wie Achtsamkeit die Lebensqualität verbessern kann und welche Methoden dabei helfen, verrät 24vita.de*.

Achtsamkeit liegt im Trend. Bereits seit einigen Jahren wird sie von Ärzten und Psychotherapeuten empfohlen, aber auch in Schulen und am Arbeitsplatz trainieren Menschen regelmäßig mehr Achtsamkeit. Gestützt werden viele Methoden auch aus wissenschaftlicher Sicht. So zeigen einige seriöse Studien: Entspannungstechniken wie Meditation können das Wohlbefinden fördern. Auch bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Essstörungen und Angst scheinen Entspannungsverfahren zudem zu helfen. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

