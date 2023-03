Ärzte-Chinesisch: Drei Top-Ärzte erklären, was Ihr Doc wirklich meint

Von: Andreas Beez

Was will mir meine Ärztin bzw. mein Arzt sagen? Viele Patienten sind mit der Fachsprache der Mediziner bisweilen überfordert. © Monique Wüstenhagen/dpa

In manchen Arztpraxen versteht man als Patient nur Bahnhof. Hier erfahren Sie, was Ihr Doc wirklich meint.

Ob starke Polyarthritis, endgradige Coxarthrose, eine dringend indizierte Koronarangiographie oder ein Lipom – in manchen Praxen und Kliniken versteht man als Patient ohne medizinische Grundkenntnisse nur Bahnhof. Wir übersetzen Ärztechinesisch mithilfe von drei Münchner Medizinern so, dass man auch als Laie im Bilde ist.

Hier einige Diagnose und Aussagen, die der renommierte Münchner Orthopäde, Wirbelsäulen-Spezialist und Schmerztherapeut Dr. Martin Marianowicz erklärt:

Ärzte-Chinesisch: Was Patienten mit Rücken- und Gelenkschmerzen oft zu hören bekommen

Erfahrener Orthopäde und Schmerztherapeut: Dr. Martin Marianowicz nimmt sich Zeit, um seinen Patienten Befunde ausführlich zu erklären. © Achim Frank Schmidt

► „Ihre Schmerzen werden von einer starken Arthritis verursacht.“ Damit meint der Arzt eine Gelenkentzündung. Sie kann verschiedene Ursachen haben, beispielsweise Rheuma, Gicht oder eine Infektion mit Bakterien. Wenn nur ein Gelenk betroffen ist, spricht der Mediziner von einer Monarthritis, bei mehreren befallenen Gelenken von einer Polyarthritis

► „Auf dem Röntgenbild zeigt sich eine endgradige Coxarthrose. Eine Endoprothese ist indiziert.“ Coxarthrose bedeutet Gelenkverschleiß in der Hüfte, Gonarthrose beschreibt Arthrose im Knie, Omarthrose in der Schulter. Bei OSGArthrose istdasobereSprunggelenk gemeint. Es ist ratsam, ein künstliches Gelenk einzusetzen.

► „Es kam zu einer Distorsion des Gelenks.“ So werden in Befunden Verrenkungen bezeichnet.

► „Es könnte eine Ruptur des vorderen Kreuzbands vorliegen. Wir müssen uns das bei einer Arthroskopie genauer anschauen.“ Unter einer Ruptur versteht man einen Riss, die Kreuzbänder sitzen allerdings nicht im Rücken, sondern im Knie. Bei einer Arthroskopie setzt der Arzt kleine Hautschnitte, schiebt Röhrchen ins Gelenk. Im Inneren kann er eine sogenannte Optik – eine Art Minikamera – ins Gelenkbringen, um Knorpel, Knochen, Bänder und andere Strukturen genau zu inspizieren. Er kann auch filigrane Instrumente zum Einsatzort transportieren, beispielsweise kleine Zangen oder Fräsen.

► „Wir müssen Ihr Knie punktieren, um es zu entlasten.“ Im Gelenk kann sich – besonders nach einer Verletzung oder einem Sturz – zu viel Flüssigkeit ansammeln, beispielsweise Blut und Gelenkflüssigkeit, nach einer Infektion auch mal Eiter. Diese Flüssigkeit kann der Arzt mit einer Hohlnadel absaugen. Die Nadel heißt in der Fachsprache Punktionskanüle.

► „Die Tabletten werden sublingual eingenommen.“ Man muss man sie unter der Zunge zergehen lassen.

► „Das Medikament wird intramuskulär verabreicht.“ Das Mittel wird in den Muskel gespritzt, beispielsweise (etwa Impfstoff) am Oberarm oder am Gesäß.

► „Es hat sich eine Zyste gebildet.“ Zystenfindet man oft in den Nieren, in den Eierstöcken, aber auch an der Wirbelsäule. Es handelt sich praktisch um Gewebesäckchen, die mit Gewebeflüssigkeit oder Blut gefüllt sind. Sie sind meistens nicht gefährlich. Es kann aber vorkommen, dass sie bei zunehmender Größe entfernt werden müssen.

► „Im Röntgenbild zeigt sich ein ausgeprägtes Genu Varum, weshalb eine Achskorrektur zu diskutieren ist.“ Der Patient hat ein starkes O-Bein, das Teile des Knorpels im Knieübermäßig belasten kann. In manchen Fällen raten die Ärzte dazu, die Beinachse zu korrigieren, um die Druckverhältnisse im Knie zu verändern bzw. die stark betroffenen Knorpelbereiche zu entlasten. Dazu muss allerdings der Knochen durchgesägt werden, meist am oberen Ende des Unterschenkels, und in neuer Position mit einer Platte und Schrauben stabilisiert werden. Die Heilung dauert in der Regel ziemlich lange. Nicht immer bringt die Operation den Patienten eine wirkliche Verbesserung, aber sie kann in einigen Fällen das Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks hinauszögern.

► „Ich muss Sie wegen Ihrer Ischalgie krankschreiben.“ So werden ausstrahlende Schmerzen entlang des Ischiasnervs am unteren Rücken beschrieben.

► „Sie haben ein Impingment-Syndrom.“ Davon haben vor allem viele Schulterpatienten schon mal was gehört. Auf Deutsch: ein Engpass-Syndrom. Dabei werden Muskeln oder Sehnen im Gelenk eingeklemmt. Ein Impingment kommt auch in der Hüfte immer wieder vor. Es kann sehr schmerzhaft sein.

► „Bei Ihnen vermute ich eine Facetten-Arthrose.“ Dabei verschleißen die kleinen Wirbelgelenke der Wirbelsäule.

► „Die Compliance des Patienten lässt zu wünschen übrig.“ Mit diesem Satz beklagt der Arzt, dass sich der Patient zu wenig oder garnicht anseine Therapievorgaben hält, beispielsweise seine Medikamente nur unregelmäßig einnimmt.

Hier erklärt der Kardiologe, was Herzpatienten oft genauer wissen wollen

Die folgenden Diagnosen und Aussagen erläutert der erfahrene Herz-Spezialist Professor Alexander Leber, Direktor der Kardiologie im Münchner Isar Klinikum:

Spricht eine Sprache, die auch medizinische Laien verstehen: Herzspezialist Professor Alexander Leber vom Münchner Isar Klinikum. © Achim Schmidt

► „Der Patient ist bradykard.“ Sein Puls ist zu niedrig. Von einer Bradykardiesprichtmandann,wenn das Herz im Ruhezustand weniger als 60 Mal pro Minute schlägt.

► „Sie leiden an Hypotonie.“ Der Blutdruck ist zu niedrig. Nicht zu verwechseln mit Hypertonie, dem Fachbegriff für Bluthochdruck.

► Im Brief von der Klinik an den Hausarzt steht die Abkürzung „o. B.“ Das bedeutet: ohne Befund. Die Untersuchung hat keinen Anhaltspunkt für eine Erkrankung ergeben.

► „Wir empfehlen ein Ultraschall-Screening, um ein Bauchaortenaneurysma auszuschließen.“ Dabei checkt der Arzt mit einer kurzen, schmerzfreien Ultraschalluntersuchung, ob sich an der Bauchschlagader eine Ausbuchtung gebildet hat. Diese könnte schlimmstenfalls zu einem Reißen der Schlagader führen. Ein Notfall, der oft tödlich endet. Das Tückische: Normalerweise spürt man nicht, wenn sich ein solches Aneurysma bildet.

► „Eine Koronarangiographie ist dringend indiziert.“ Das ist der Fachbegriff für eine Herzkatheteruntersuchung. Über die Handgelenks- oder Leistenarterie wird ein dünner Schlauch bis zu den Herzkranzgefäßen vorgeschoben. Der Arzt kann erkennen, ob Engstellen bestehen und Gefäßstützen, sogenannte Stents, einsetzen.

Weitere Erläuterungen zu Fachdiagnosen liefert der renommierte Münchner Hautarzt Dr. Christoph Liebich von der Praxis Dermazent in der Münchner Innenstadt. Er gehört auch dem Ärztebeirat unseres Partner-Gesundheitsportals 24vita an.

Ein Dermatologe als Diagnose-Dolmetscher bei Hauterkankungen

Ein Hautarzt, der auch gut erklären kann: Dr. Christoph Liebich von der Praxis Dermazent in München. © Markus Götzfried

► „Sie haben ein Lipom.“ Darunter versteht man eine gutartige Fettgeschwulst. Sie entsteht im Unterhautfettgewebe, kann an verschiedenen Körperstellen auftreten.

► „Sie leiden an einer Vaskulitis.“ Das ist eine Gefäßentzündung. Sie kann sich überall an den Hautgefäßen bilden, Flecken hervorrufen und Schmerzen verursachen. Eine Vaskulitis kann aber auch die Blutgefäße von Organen betreffen und sehr gefährlich werden. Auslöser können Autoimmunerkrankungen wie rheumatische Erkrankungen sein, aber auch die Einnahme bestimmter Medikamente oder Viren.

►„Die Diagnose lautet auf ein malignes Melanom.“ Maligne bedeutet bösartig – schwarzer Hautkrebs. Wenn er rechtzeitig erkannt wird, ist er gut zu behandeln. In fortgeschrittenem Stadium ist er gefürchtet, weil er Tochtergeschwulste (Metastasen) bilden kann.

► „Die Veränderung befindet sich im ventralen Körperbereich.“ Ventrum ist der Fachbegriff für den Bauch.