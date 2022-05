Affenpocken: Was ist das? Besonders für eine Gruppe ist das Virus gefährlich

Von: Juliane Gutmann

In Deutschland wurde der erste Fall von Affenpocken im Mai 2022 gemeldet. Grippeähnliche Symptome kündigen den Virusinfekt an. Gefährdet ist vor allem eine Altersgruppe.

Die häufigste Frage in Zusammenhang mit Affenpocken: Wie gefährlich ist die Virusinfektion? Hier gibt das Robert Koch-Institut (RKI) vorläufig Entwarnung. Auf den Seiten der zentralen Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention heißt es: „Im Gegensatz zu den seit 1980 ausgerotteten Menschenpocken verlaufen Affenpocken jedoch in der Regel deutlich milder; die meisten Menschen erholen sich innerhalb von mehreren Wochen“.

Wer sich mit Affenpocken ansteckt, läuft dem RKI zufolge in der Regel nicht Gefahr, einen gefährlichen Krankheitsverlauf zu entwickeln. Doch es gibt Ausnahmen. „Bei Kindern unter 16 Jahren, die mit der zentralafrikanischen Virusvariante infiziert sind, beobachtet man eine Letalität (Risiko, an einer Krankheit zu versterben) von bis zu 11 Prozent“.

Affenpocken: ein Virus steckt hinter der Infektionskrankheit

Menschen- und Affenpocken werden von Viren ausgelöst:

Variola-Virus (Orthopox variolae) als Verursacher der Menschenpocken : Es handelt sich um ein hochansteckendes Virus, an dem im letzten Jahrhundert mehr als 300 Millionen Menschen verstorben sind. Ein Drittel der Infizierten überlebte die Krankheit nicht, wie der Nachrichtensender n-tv informiert. Die Erfindung der Pockenimpfung hatte zur Folge, dass der Erreger der Menschenpocken von der Weltgesundheitsorganisation in den 70ern für ausgestorben erklärt worden ist.

: Es handelt sich um ein hochansteckendes Virus, an dem im letzten Jahrhundert mehr als 300 Millionen Menschen verstorben sind. Ein Drittel der Infizierten überlebte die Krankheit nicht, wie der Nachrichtensender n-tv informiert. Die Erfindung der Pockenimpfung hatte zur Folge, dass der Erreger der Menschenpocken von der Weltgesundheitsorganisation in den 70ern für ausgestorben erklärt worden ist. DNA-Virus aus der Gattung der Orthopoxviren (Monkeypox virus, Genus Orthopoxvirus) löst Affenpocken aus: Zu den Orthopoxviren zählen eine ganze Reihe an Viren, auch der Erreger der echten Pocken (Orthopox variolae), wie das Ärzteblatt informiert. Affenpockenviren sind dem RKI zufolge in West- und Zentralafrika bei Nagetieren verbreitet. Affen seien sogenannte „Fehlwirte“. Die Affenpockenviren wurden erstmals 1958 in Dänemark entdeckt, wo Affen daran erkrankt waren.

Übertragung der Affenpocken: Auch für Menschen gefährlich?

Bei den Affenpocken handelt es sich um eine Virusinfektion, die wie Covid-19 zu den Zoonosen zählt. Unter Zoonose versteht man eine Infektionskrankheit, die von Tieren auf Menschen übertragen werden kann und umgekehrt. Der Erreger der Affenpocken kann aber nach aktuellem Wissensstand auch von Mensch zu Mensch springen. Wie das Robert Koch-Institut berichtet, ist die Übertragung von Mensch zu Mensch zwar selten, bei engem Kontakt aber möglich.

Wie die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die spanischen Gesundheitsbehörden meldete, gehe man bei den im Mai 2022 in Madrid aufgetretenen Fällen von einer Infektion durch Flüssigkeiten aus. Bei allen acht Patienten hatte es sich um homosexuelle Männer gehandelt, welchen es den Umständen entsprechend gut geht, so das Ärzteblatt. Auch bei den in Portugal gemeldeten Fällen im Mai 2022 handelte es sich wahrscheinlich um eine Übertragung durch Körperflüssigkeiten, weil die betroffenen Männer sexuellen Kontakt mit Affenpocken-Infizierten hatten, so die Nachrichtenagentur Lusa.

Am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München wurde erstmals in Deutschland bei einem Patienten das Affenpockenvirus zweifelsfrei nachgewiesen. (Aufnahme vom 20. Mai 2022) © Martin Bühler/Bundeswehr/dpa

Verschiedene mögliche Ansteckungswege nach RKI-Informationen:

Kontakt mit Pocken, Blut, Gewebe oder Ausscheidungen infizierter Tiere (in erster Linie verschiedener Nagetiere)

Verarbeitung von Fleisch erkrankter Tiere, Verzehr von infizierten Tieren/Tierteilen

Enger (Haut-)Kontakt mit infizierten Personen: Austausch von Körperflüssigkeiten, Kontakt mit dem sich ausgebildeten Schorf auf den Hautpocken, Geschlechtsverkehr

Tröpfcheninfektion (wenn Atemwegssekrete eines Affenpocken-Patienten eingeatmet werden)

Außerhalb Afrikas wurden bisher nur wenige Fälle von Affenpockeninfektionen berichtet, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Betroffen waren fast ausschließlich Reiserückkehrende aus den betroffenen Regionen, heißt es weiter. Was 2022 zum Auftreten der Affenpocken in vielen nicht-afrikanischen Ländern und auch ohne vorangegangene Reisen in Risikogebiete durch einige Patienten geführt hat, wird aktuell noch diskutiert.

Symptome einer Affenpocken-Krankheit

Eine Infektion mit Affenpocken verläuft in der Regel nicht kritisch, die meisten sind nach mehreren Wochen wieder gesund, so das RKI. Doch eine frühzeitige Diagnose ist wichtig, um eine Übertragung auf andere zu vermeiden und frühzeitig geeignete Behandlungen einzuleiten. Folgende Symptome können dem RKI zufolge auf Affenpocken hinweisen:

Fieber

Kopfschmerzen

Muskelschmerzen

Rückenschmerzen

geschwollene Lymphknoten

wenige Tage nach dem Auftreten von Fieber: Pusteln auf der Haut, die im Aussehen an Menschenpocken erinnern (diese verkrusten im weiteren Verlauf und fallen dann ab)

Affenpocken aktuell: Wie kann ich mich schützen? Impfung möglich?

„Aufgrund der Ähnlichkeit der Viren schützen Impfstoffe, die zum Schutz vor den echten Pocken (Variola) entwickelt wurden, auch vor Affenpocken. In der EU ist ein Pocken-Impfstoff zugelassen, der modifiziertes Vacciniavirus Ankara (MVA) beinhaltet. In den USA und Kanada erstreckt sich die Zulassung dieses Impfstoffs auch auf die Impfung gegen Affenpocken“, so aktuelle Informationen des Robert Koch-Instituts. Da Menschenpocken als ausgestorbene Krankheit gelten, gibt es allerdings seit 1983 keine offizielle Stiko-Impfempfehlung mehr (Stiko: Ständige Impfkommission in Deutschland). Wer vorher gegen Pocken geimpft worden ist, genießt nach Angaben des RKI bis heute einen Schutz vor der Affenpocken-Krankheit.

Also am besten jetzt zur Pockenimpfung? Aktuell gibt es keine offizielle Impfempfehlung in Deutschland. Wie das Schweizer Bundesamt für Gesundheit informiert, kommt die Pockenschutzimpfung heute ausschließlich bei Personen zum Einsatz, die in Laboratorien mit Impfviren arbeiten.

Affenpocken behandeln: Neues Medikament wurde zugelassen

Anfang 2022 wurde das antiviral wirksame Arzneimittel Tecovirimat zugelassen. Wie die Pharmazeutische Zeitung informiert, darf das Medikament bei einer Infektion mit Pocken, Affenpocken oder Kuhpocken bei Erwachsenen sowie Kindern, die mindestens 13 Kilogramm wiegen, eingesetzt werden. Ob und in welcher Menge Deutschland Tecovirimat einlagern wird, ist der Pharmazeutischen Zeitung zufolge allerdings nicht bekannt.

Bis zur Zulassung des Arzneitmittels durch die EU-Kommission stand die Symptom-orientierte Therapie im Fokus: Bei starken Schmerzen kommen etwa Schmerzmittel zum Einsatz, bei hohem Fieber Fiebersenker. (jg)