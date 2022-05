Affenpockenvirus in Deutschland: Symptome sind leicht mit Grippe zu verwechseln

Von: Jasmin Pospiech

Fieber ist ein häufiges Symptom beim Affenpockenvirus. Darauf folgt der Hautausschlag. (Symbolbild) © Daniel Ingold/Imago

Droht die nächste Pandemie? Das denken sich viele, die vom Affenpockenvirus erfahren. Erste Fälle sind auch hierzulande aufgetreten. So äußert es sich.

Berlin – Vor wenigen Tagen sind die ersten Affenpockenvirus-Fälle in Deutschland bekannt geworden. Viele Bürger haben nun Angst, dass es nach dem Coronavirus eine erneute Gesundheitskrise bundesweit geben könnte. Manche gehen sogar davon aus, dass es zu einer erneuten Pandemie kommen könnte. Und das, obwohl das Coronavirus noch gar nicht besiegt scheint. In Deutschland wurden bereits Fälle von Affenpocken in München und Berlin nachgewiesen. Wie merke ich, dass ich infiziert bin?

Es gibt zwar einige Anzeichen für Affenpocken, sind aber Grippe-Symptomen ähnlich, weiß 24vita.de.

Allerdings bildet sich bei den Affenpocken etwa ein bis drei Tage nach dem Einsetzen des Fiebers ein Hautausschlag am Körper. Die Wunden sind oft eitrig und mit Sekret gefüllt, später bildet sich eine Kruste, die abfällt und die Wunden verheilen. Laut der US-Gesundheitsbehörde dauert eine Erkrankung etwa zwei bis vier Wochen. Zum Vergleich: Hat man sich mit Grippe infiziert, dauert es hingegen etwa fünf bis sieben Tage bis zur vollständigen Genesung.