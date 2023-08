Allergie gegen Soja: Viele Lebensmittel kommen nicht mehr in Frage

Von: Laura Knops

Soja wird immer beliebter, doch viele Menschen reagieren darauf allergisch. Auf diese Lebensmittel sollten Sie in diesem Fall achten.

Berlin - Sojaprodukte wie Tofu oder Sojamilch sind mittlerweile in jedem deutschen Supermarkt zu finden. Als pflanzliche Alternative zu Fleisch- und Milchprodukten sind sie nicht nur bei Vegetariern und Veganern sehr beliebt. Meist, ohne dass wir etwas davon bemerken, nehmen wir Soja zu uns - denn auch in vielen verarbeiteten Lebensmitteln steckt die Hülsenfrucht.

So ist Sojaöl in Margarine und Fetten zu finden, das Sojaölprodukt Lecithin ist in Süßwaren verarbeitet, und Sojaeiweiß wird Wurst künstlich zugesetzt.

Doch Soja kann auch Allergien auslösen. Laut der European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) leiden in Europa etwa 0,3 Prozent der Bevölkerung an einer Sojaallergie – Zahlen steigend. Doch was können Betroffene gegen die Allergie tun?

Allergie gegen Soja: Behandlung und auf welche Lebensmittel Sie achten sollten

Menschen, die Soja nicht vertragen, müssen das Allergen meiden. Denn eine Heilung gegen die Allergie gibt es bisher nicht. So besteht die Therapie aus einer umfangreichen Lebensmittelumstellung. Leiden Sie unter einer Sojaallergie, sollten Sie alle Produkte, in denen Soja enthalten ist, von Ihrem Speiseplan streichen. Dazu gehören:

Sojabohnen

Sojakeimlinge

Tofu

Sojadrinks

Sojapudding

Sojajoghurt

Sojaeis

Sojamehl

Sojasoße

Sojaflocken

Sojaöl

Sojaallergie: In diesen Lebensmitteln ist Soja enthalten

Die Allergenität von Sojaprodukten unterscheidet sich je nach Verarbeitungsgrad und Eiweißgehalt. Nahrungsmittel, die im Laufe der Produktion fermentiert oder erhitzt wurden, sind meist weniger kritisch als nicht verarbeitete Lebensmittel. Grund dafür: Durch das Fermentieren und Erhitzen, wird das Allergen zerstört und ruft daher keine allergische Reaktion im Körper mehr hervor.

Diese Lebensmittel enthalten hohe Mengen Soja und sind daher für Allergiker besonders gefährlich:

Sojaproteinpulver

Sojadrinks

Tofu

Sojaflocken

Menschen, die unter einer Kreuzallergie leiden, vertragen häufig trotz ihrer Allergie Lebensmittel wie Sojasoße, -lecithin und –öl. In diesen Produkten konnte das Allergen nicht nachgewiesen werden:

Sojasoße

Miso

Geröstete Sojabohnen

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.