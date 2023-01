Stufenweises Altern mit 34, 60 und 78? Alterforscher weiß, sich der Prozess verlangsamen lässt

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Eine neue Studie will belegen, dass wir nicht schleichend altern, sondern stufenweise – nämlich in drei Jahrzehnten. Proteine im Blut spielen eine wesentliche Rolle.

Warum sehen manche Menschen mit 40 Jahren aus wie 30? Die genetische Veranlagung spielt eine wesentliche Rolle, doch auch der Lebensstil wirkt sich immens auf unseren Alterungsprozess aus. Eine neue Studie von US-Wissenschaftlern der Stanford University will jetzt herausgefunden haben, dass das biologische Altern kein schleichender Prozess ist, sondern sprunghaft geschieht – nämlich im vierten, siebten und achten Lebensjahrzehnt. Diese drei Lebensalter seien für das biologische Altern entscheidend, weil sie enorme Veränderungen für den Körper mit sich bringen, so die Forscher.

Für die Untersuchung hatten die Stanford-Forscher das Blutplasma von 4.263 Menschen zwischen 18 und 95 Jahren analysiert und auf 2.925 Plasmaproteine hin untersucht. Sie kamen zu dem Ergebnis, das sich in den 30ern, 60ern und 70ern die Anzahl der Proteine im Blutplasma erheblich verändert. Diese „Alterungssprünge“ des Körpers hätten unter anderem Einfluss auf die Entstehung von Krankheiten. „Dieser neue Ansatz zur Untersuchung des Alterns führte zur Identifizierung unerwarteter Signaturen und Pfade, die potenzielle Angriffspunkte für altersbedingte Krankheiten bieten könnten“, heißt es in der Studie.

So gut ist Sport für die Psyche Fotostrecke ansehen

Lesen Sie auch: Anti-Aging durch Stress-Abbau - Diese Tipps halten Ihre Zellen jung.

Verjüngende Nahrungsergänzungsmittel? Ausgewogene Ernährung macht Pillen überflüssig

Altersforscher Professor Sven Voelpel erklärt im Bild-Interview die Rolle der Proteine im Körper: „Proteine sind die Bausteine des Lebens, das heißt wir leben durch Proteine“, und ergänzt: „In der Studie wurden rund 3.000 Proteine untersucht und man hat gemerkt, dass es dann eben diese Schübe gibt, wo die Proteine nicht mehr in dem guten Maße vorhanden sind und deswegen gibt es so eine Art sprunghaftes Altern.“ Doch die Gene sind veränderbar durch unsere Verhaltensweisen, so Voelpel. Ihm zufolge sollen nur ein paar Minuten täglich reichen, um sich zu verjüngen bzw. länger zu leben. Er sieht die Lösung in Nahrungsergänzungsmitteln. „Ich selbst nehme jeden Morgen eine Vitalstoff-Mischung ein, bei der ich alle Vitamine, Mineralstoffe, Enzyme, probiotische Bakterien und Ballaststoffe erhalte“, so Voelpel. So unterstütze man die Stoffwechselprozesse optimal, was den Alterungsprozess abbremsen könne. Welchen Einfluss die Ernährung auf den Alterungsprozess hat, erklärt 24vita.de.

US-Wissenschaftlern zufolge altern wir in drei Lebensabschnitten besonders schnell. Doch es gibt Maßnahmen, die dagegen steuern sollen. © Josep Rovirosa via www.imago-images.de

Inwiefern die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln bei ansonsten ausgewogener Ernährung sinnvoll sind, ist umstritten. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sieht dies kritisch und zitiert unter anderem Professor Marc Birringer von der Hochschule Fulda, der von Nahrungsergänzungsmitteln abrät und an die Umstellung unseres Ernährungs- und Lebensstils appelliert: „Der Körper verfügt über zahlreiche körpereigene Antioxidanzien, die wir durch Bewegung und Sport, die Vermeidung von Übergewicht und eine abwechslungsreiche Ernährung aktivieren können“, so Birringer. Nach aktuellem Kenntnisstand führen sich gesunde Erwachsene alle wichtigen Nährstoffe zu, indem sie sich abwechslungsreich und so natürlich wie möglich ernähren. Fertigprodukte, die viel Industriezucker und Salz enthalten, sollen der DGE zufolge nur sehr selten verspeist werden und Fleisch und andere tierische Produkte in Maßen. Frisches Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Kräuter, Kerne, Samen und Vollkornprodukte dagegen sollten häufig gegessen werden.

Sie möchten noch mehr zum Thema „Ernährung gegen das Altern“ erfahren? Wann Sie essen, spielt anscheinend eine entscheidene Rolle

Die Jungbrunnen-Formel? Dieser Lebensstil soll länger leben lassen

Neben abwechslungsreicher Ernährung sollen auch folgende Faktoren verjüngende Wirkung haben, so Altersforscher Sven Voelpel:

eine positive Lebenseinstellung

viel Bewegung

ausreichend Entspannung

gesunder Schlaf

viel soziale Interaktion

Zur Studie

Mehr Quellen: https://www.dge.de/uploads/media/

Weiterlesen: Unglaublicher Effekt: Darum sollten Sie viel öfter ins Theater gehen.