Angst vor Krieg: Hier finden die Deutschen Hilfe

Von: Natalie Hull-Deichsel

Angst vor Krieg und Krankheit belasten die Psyche vieler Deutsche. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Viele Menschen in Deutschland plagt eine grundsätzliche Angst vor Krieg, Tod und Krankheit. An diese Hilfestellen können Sie sich bei Sorgen wenden.

Allensbach – Mit dem von Wladimir Putin genehmigten Militärangriff Russlands auf die Ukraine, in der Nacht vom 23. auf 24. Februar 2022, werden große Ängste bei den Menschen in Deutschland und ganz Europa entfacht. Für viele wird es noch nicht vorstellbar sein, dass mitten in Europa ein Krieg begonnen hat. Wenn Sie das Gefühl haben, damit nicht alleine umgehen zu können, sprechen Sie unbedingt darüber. Sie müssen Ihre Angst nicht alleine bewältigen.

Seit über zwei Jahren müssen die Menschen weltweit bereits mit der Angst und Ungewissheit durch Corona leben. Diese Kriegserklärung von russischer Seite wird die psychische Gesundheit vieler Deutsche zusätzlich belasten, denn wie schon bei Corona sind die politischen, wirtschaftlichen und allen voran gesundheitlichen Auswirkungen noch nicht absehbar. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

