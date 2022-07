Anti-Pollution: So schützt man die Haut vor Luftverschmutzung

Verschmutzte Luft ist nicht nur für unsere Lungen, sondern auch die Haut schädlich. Mit diesen Tipps schützt man seine Haut vor Falten, vergrößerten Poren oder einem fahlen Teint.

Schmutzige Luft gilt neben UV-Strahlung als einer der Erzfeind jugendlicher Haut. Aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Luftverschmutzung sogar „eine der schädlichsten Bedrohungen für die globale Gesundheit“. Besonders für Großstädter ist es eine Herausforderung, ihre Haut ausreichend zu schützen. So beugt man Schäden durch Belastungen aus der Luft vor.

Warum die Haut unter Luftverschmutzung leidet

Bei verschmutzter Luft denken viele zunächst an Lungenschäden, dabei hat sie auch für die Haut fatale Auswirkungen. Vor allem die durch Verbrennungsprozesse von Autos oder Kraftwerken entstandenen Metallpartikel in der Luft belasten die Haut und setzen sie unter oxidativen Stress.

Diese Teilchen sind um ein Vielfaches kleiner als eine Pore und können mit Leichtigkeit in die Oberhaut eindringen. Dort verstopfen sie Poren und greifen die Zellen an – und die Hautbarriere nimmt Schaden. Das kann Kollagenabbau, nachlassende Elastizität und Faltenbildung zur Folge haben. Weitere Auswirkungen, etwa ein fahler Teint oder unreine Haut, sind häufig schneller zu sehen.

Schlechte Luft hat negative Effekte auf unsere Haut. © Imago

So schützt man die Haut vor schlechter Luft

Zunächst sollte man täglich das Gesicht gründlich reinigen, am besten abends. Bewährt ist der sogenannte „Double Cleanse“ - also die doppelte Anwendung eines Reinigungsgels, -öls, -schaums oder einer Reinigungsmilch. Die zweifache Reinigung entfernt Make-up-Reste und Schmutzpartikel, die sich während des Tages angesammelt und in den Poren festgesetzt haben können. Durch die Reinigung am Abend unterstützt man die nächtliche Zellregeneration. Ein- bis Zweimal empfiehlt sich außerdem ein Peeling, etwa mit Fruchtsäure.

Bereits vorhandenen Schäden begegnet man am besten morgens und abends mit Seren. Vitamin A, C oder E helfen, bereits vorhandene Schäden zu reduzieren. Zusätzliche Unterstützung gibt man der Haut mit Feuchtigkeitscremes, die Ceramide oder Hyaluronsäure enthalten.

Um sich für den Tag zu wappnen, die Haut morgens mit einer schützenden Pflege behandeln: Mineralische Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor SPF 30 oder höher schützen nicht nur vor der Sonne, sondern auch vor Schadstoffen aus der Luft.

Die Kosmetikbranche hat das Problem erkannt und bietet zahlreiche Produkte an, die sich der Luftverschmutzung widmen. Häufig hören sie auf den Namen „Anti-Pollution“ und enthalten meist Antioxidantien, die die Hautbarriere stärken und die Haut bei der Zellerneuerung unterstützen sollen. (ncz/elm/spot)