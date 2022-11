Antidepressiva: Wie sie wirken und bei Depressionen helfen können

Wirksam gegen die Volkskrankheit

Von Judith Braun schließen

Um eine Depression zu behandeln, haben Ärzte verschiedene Möglichkeiten. Eine davon sind Medikamente, sogenannte Antidepressiva. Wie sie wirken und welche Unterschiede es gibt, lesen Sie hier.

Wer an einer Depression erkrankt ist, empfindet diesen Zustand oft als ausweglos. Doch heutzutage gibt es verschiedene Optionen, um die Krankheit in den Griff zu bekommen. Neben einer Psychotherapie ist die medikamentöse Behandlung mit Antidepressiva eine wichtige Säule der Therapie. Sie gehören zur Gruppe der Psychopharmaka und haben einen Einfluss auf bestimmte Stoffwechselvorgänge im Gehirn. Deswegen kommen sie bei verschiedenen psychischen Erkrankungen zum Einsatz. Ob Antidepressiva bei Depressionen sinnvoll sind, besprechen Betroffene am besten mit ihrem Arzt. Im Regelfall kommen sie aber vor allem bei schweren oder chronischen Formen der Erkrankung zum Einsatz.

Welche Arten von Antidepressiva es gibt und wie sie wirken, verrät 24vita.de.

Das Gehirn ist ein kompliziertes Organ – wie genau Depressionen entstehen, erforschen Wissenschaftler zurzeit noch. Jedoch geht man mittlerweile davon aus, dass bei der Erkrankung chemische Botenstoffe wie Serotonin und Dopamin aus dem Gleichgewicht geraten. Diese sogenannten Neurotransmitter brauchen die Nervenzellen des Gehirns, um Reize weiterzuleiten.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Gustafsson/IMAGO