Apotheker warnt: Ibuprofen erhöht Sonnenbrand-Risiko - „Vorsicht auch bei Blutdruckmitteln“

Medikamente bei Hitze

Bei Hitze verändert sich die Wirkung von Medikamenten. Ibuprofen erhöht das Sonnenbrand-Risiko. Besondere Vorsicht ist bei Blutdruckmitteln geboten.

Millionen Deutsche schlucken ab und zu entzündungshemmende Schmerzmittel wie Ibuprofen. Der Medikamentenklassiker ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Trotzdem sollte man es mit Bedacht einnehmen. Wer es auf Dauer und in zu großen Mengen einnimmt, der riskiert unter anderem Magen-Darm-Probleme . Auch die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird durch eine übermäßige Einnahme begünstigt. Was viele Menschen nicht wissen: Ibuprofen kann auch das Sonnenbrand-Risiko erhöhen und zu Hautausschlag führen. Davor warnt Apotheker Sven Seißelberg von der Kaufmännischen Krankenkasse KKH.

Apotheker Sven Seißelberg: Bei Hitze verändern manche Medikamente ihre Wirkung

Der Hintergrund: Wenn im Sommer das Thermometer über 30 Grad klettert, spielt der Körper schnell mal verrückt. Dass man sich deshalb vor der Sonne schützen sollte, ist bekannt. Doch auch bei der Einnahme von Medikamenten ist Vorsicht geboten. Denn verschiedene Mittel können bei Hitze ihre Wirkung verändern, so Seißelberg.

„Bei Hitze verstärkt sich die Wirkung blutdrucksenkender Tabletten“

+ Bei Hitze sollte man öfter den Blutdruck messen und auch die Dosierung der Medikamente vom Arzt checken lassen. © Jana Bauch/dpa

Oft unterschätzt werden neben entzündungshemmenden Medikamenten wie Ibuprofen auch einige Antibiotika. „Sie können zu erhöhtem Sonnenbrand-Risiko, Lichtempfindlichkeit oder Hautausschlag führen.“ Besondere Vorsicht ist bei Medikamenten gegen Bluthochdruck oder Entwässerungstabletten geboten: „Da Hitze die blutdrucksenkende und entwässernde Wirkung der Tabletten verstärkt, muss ihre Dosierung im Sommer oft angepasst werden. Ansonsten kann es bei Betroffenen schnell zu Schwindel und akuten Kreislaufproblemen kommen.

Wichtig: Patienten dürfen die Dosierung aber keinesfalls selbst ändern, sondern sollten frühzeitig mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin darüber sprechen“, betont der Apotheker von der KKH. Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte seinen Körper an heißen Sommertagen deshalb genau beobachten und sich möglichst wenig anstrengen.

Lagerung der Medikamente bei 15 bis 25 Grad ideal

Bei Hitze sollte man auch auf die Lagerung der Medikamente achten. „Hohe Temperaturen können Einfluss auf die Wirkung von Medikamenten haben.“ Das große Problem dabei: Man sieht ihnen Hitzeschäden oft nicht direkt an. Generell gilt: Medikamente sollten kühl und trocken gelagert werden. Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad sind ideal. Wird es in der Wohnung über einen längeren Zeitraum wärmer, kann es sinnvoll sein, Medikamente für einige Zeit in den Kühlschrank zu legen. „Doch auch hier ist Vorsicht geboten. Viele Arzneimittel sind nicht nur wärme-, sondern auch kälteempfindlich. Deshalb unbedingt den Beipackzettel lesen oder sich in der Apotheke beraten lassen“, erklärt Seißelberg.

Zäpfchen, Salben und Säfte sind besonders hitzeempfindlich

Besonders hitzeempfindlich sind flüssige oder weiche Medikamente wie Zäpfchen, Salben und Säfte, ebenso wie Wirkstoffpflaster und Sprays. „Wenn Sie beispielsweise bei einer Salbe feststellen, dass sich die flüssigen und festen Bestandteile voneinander gelöst haben, entsorgen Sie sie sofort“, rät der KKH-Experte. Tabletten und Dragees sind zwar widerstandsfähiger, dennoch kann bei ihnen die Wirkstoffkonzentration abnehmen, wenn sie über längere Zeit Hitze ausgesetzt sind.

Vergessen Sie öfter mal Ihre Tabletten? „Kann bei Hitze gefährlich werden“

Besonders Menschen, die regelmäßig Arzneimittel einnehmen müssen, sollten die Wirkung von Hitze nicht unterschätzen. Laut einer forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse hat in den fünf Jahren vor der Befragung jeder Vierte im Alter von 18 bis 70 Jahren schon einmal die Einnahme von Medikamenten vergessen. „Das kann in Kombination mit Hitze gefährlich werden. Deshalb unbedingt an die regelmäßige Einnahme denken“, appelliert Sven Seißelberg, Apotheker bei der KKH. „Dabei helfen können eine Erinnerungsfunktion über das Smartphone, sogenannte Reminder-Apps oder eine ausgedruckte Arznei-Checkliste, die abgehakt werden kann.“