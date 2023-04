Sie arbeiten im Büro? Mit fünf gesunden Ritualen können Sie Ihr Leben verlängern

Von: Juliane Gutmann

Schlechte Gewohnheiten können der Gesundheit enorm schaden. Im stressigen Büro-Alltag schleichen sie sich oft unbemerkt ein. Doch wer gegensteuert, schützt sich vor Krankheiten.

Stress, Bewegungsmangel und fettiges Essen in der Kantine: Im Büro lauern so einige Gesundheitsrisiken. Wer ab und zu am Nachmittag Süßigkeiten vertilgt und mal einen Tag fast nicht den Bürostuhl verlässt, braucht sich keine Sorgen machen: Die Menge macht das Gift. Einen faulen und verfressenen Tag darf jeder mal haben. Wenn ungesunde Rituale aber die Regel werden, schadet man damit der eigenen Gesundheit.

So begünstigt Bewegungsmangel nicht nur Verspannungen und Verdauungsprobleme. Zu häufiges Sitzen gilt auch als Hochrisikofaktor für Krebs. Außerdem leiden Herz und Kreislauf, wenn man sich nicht durch Bewegung fit hält und ausgewogen isst, das Herzinfarkt- und Schlaganfall-Risiko steigt. Auch Übergewicht und damit die Entstehung von Diabetes wird durch die Kombination „Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung“ gefördert.

Gutes Stressmanagement ist genauso wichtig wie Bewegung

Sie gehen nun mal einem Bürojob nach und die Kantine im Haus treibt sie früher oder später in die Fettleibigkeit? So weit muss es nicht kommen. Ein paar simple Routinen im Alltag fördern Ihre Gesundheit und beugen Krankheiten wie Bluthochdruck – Hauptrisikofaktor für Herzinfarkt – vor.

Stress und Bewegungsmangel: Eine fatale Kombination, die in vielen Büros Alltag ist. Doch es gibt Mittel und Wege, die Sie trotzdem gesund halten. © Imago

Nicht nur ein ergonomisch richtig eingestellter Arbeitsplatz ist wichtig, um körperlichen Leiden vorzubeugen. Auch ein gutes Stressmanagement hilft dabei, Körper und Psyche gesund zu halten. Denn chronischer Stress ist einer der Hauptursachen von Bluthochdruck und kann sogar Krankheiten wie Depression oder Burnout auslösen.

Welche Rituale Sie Ihrer Gesundheit zuliebe etablieren sollten:

Ergreifen Sie jede Möglichkeit zur Bewegung : Treppe statt Fahrstuhl, Fahrrad statt Auto – es gibt viele Möglichkeiten, Schritte zu sammeln und so den Kreislauf anzuregen.

: Treppe statt Fahrstuhl, Fahrrad statt Auto – es gibt viele Möglichkeiten, Schritte zu sammeln und so den Kreislauf anzuregen. Entspannen Sie sich : Wie beim Sport sollten sich auch in der Arbeit Phasen der Anspannung mit Phasen der Entspannung abwechseln. Nur so bleiben Sie leistungsfähig, konzentriert und auch gesund. Um richtig zu entspannen, müssen Sie nicht viel Zeit einberaumen. Ein kleiner Spaziergang nach dem Mittagessen oder eine kurze Entspannungsübung am Arbeitsplatz, etwa eine Atemtechnik, haben bereits blutdrucksenkende Wirkung.

: Wie beim Sport sollten sich auch in der Arbeit Phasen der Anspannung mit Phasen der Entspannung abwechseln. Nur so bleiben Sie leistungsfähig, konzentriert und auch gesund. Um richtig zu entspannen, müssen Sie nicht viel Zeit einberaumen. Ein kleiner Spaziergang nach dem Mittagessen oder eine kurze Entspannungsübung am Arbeitsplatz, etwa eine Atemtechnik, haben bereits blutdrucksenkende Wirkung. Pflegen Sie Ihr soziales Netz – auch im beruflichen Umfeld: Gute und tiefe Bindungen mit anderen Menschen machen uns glücklich und halten uns gesund, wie eine Studie ergab. Ein gutes soziales Netzwerk kann Sie nicht nur mental unterstützen, sondern auch bei speziellen Problemen.

Vergessen Sie nicht zu trinken : Wer zu wenig trinkt, riskiert Schlaganfall und frühzeitigen Tod. Das zeigt eine US-amerikanische Studie. Tee oder (Mineral-)Wasser sollten daher immer in Reichweite stehen.

: Wer zu wenig trinkt, riskiert Schlaganfall und frühzeitigen Tod. Das zeigt eine US-amerikanische Studie. Tee oder (Mineral-)Wasser sollten daher immer in Reichweite stehen. Schonen Sie Ihre Augen: Das ständige Fixieren des Bildschirms ist Schwerstarbeit für unsere Augen. Regelmäßige Bildschirmpausen sollten daher in Fleisch und Blut übergehen. Schauen Sie etwa ein paar Minuten aus dem Fenster, holen Sie sich mit Kollegen einen Kaffee oder drehen Sie eine Runde um den Block. Auch das Aktivieren des Blaulichtfilters am Bildschirm hilft dabei, die Augen gesund zu halten.

