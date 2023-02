Arthrose-Albtraum: Warum Sie vor der Gelenk-OP unbedingt zum Zahnarzt gehen sollten

Teilen

Bakterien-Alarm: Ein Protheseninfekt ist eine gefürchtete Komplikation nach dem Einsetzen künstlicher Gelenke. © Panther Media

Arthrose kann zum Albtraum werden, den Patienten alle Lebensqualität rauben. Ein künstliches Gelenk bringt ihnen in der Regel viel Lebensqualität zurück. Doch vorher sollte man unbedingt zum Zahnarzt gehen, sonst droht eine fatale Kettenreaktion. Hier erklärt Professor Hannes Wachtel, der zu Deutschlands erfahrensten Zahnspezialisten zählt, die medizinischen Zusammenhänge.

Zählt zu Deutschlands erfahrensten Zahnmedizinern: Professor Dr. Hannes Wachtel, Ärztlicher Leiter der Implaneo Dental Clinic in München. © Achim Frank Schmidt

Gefürchtete Komplikation: Der Protheseninfekt

Der moderne Gelenkersatz ist – ebenso wie die Zahnimplantologie – eine Erfolgsgeschichte. Nur in seltenen Fällen kommt es zu ernsten Komplikationen wie einem Protheseninfekt. Dabei entzündet sich das künstliche Gelenk durch Bakterien. Das Risiko liegt bei unter fünf Prozent, in spezialisierten Gelenkersatz-Zentren ist es sogar noch deutlich geringer. Zur Wahrheit gehört aber auch: Für jene Patienten, die ein Protheseninfekt trifft, wird die weitere Behandlung zur Tortur. Selbst im günstigsten Fall muss aufgrund des Infekts noch ein weiteres Mal operiert werden, oftmals sind Folgeeingriffe erforderlich. Deshalb ist es enorm wichtig, dieses Risiko so gering wie möglich zu halten – und dafür kann auch der Patient selbst einiges tun. Dazu gehört die Zahnpflege und die rechtzeitige Behandlung von Parodontitis.

Parodontitis: Bakterien können gesamten Organismus erreichen

Bei Parodontitis – einer Entzündung des Zahnhalteapparates – nisten sich Bakterien in sogenannten Zahntaschen zwischen Zahnfleisch und Zahnwurzel an. Und wenn man diese Erreger nicht bekämpft, können sie sich schneller vermehren und im Mund ausbreiten. Das Gemeine: Parodontitis kann nicht nur im Mund schwere Schäden verursachen, sondern überall im Körper. Denn über die Blutbahnen können die Bakterien den gesamten Organismus erreichen und dort Entzündungsprozess in Gang setzen.

Auf Kunstgelenken kann sich ein gefährlicher Biofilm bilden

Bei einer Protheseninfektion gelangen gefährliche Keime auf die Oberfläche des Kunstgelenk-Implantats, bilden darauf einen sogenannten Biofilm. Dadurch bekommt das Immunsystem die Bakterien nur sehr schwer zu fassen. Das Tückische an diesem GAU im Gelenk: Er kann auch noch Jahre nach der OP auftreten – auch wenn das Risiko in den ersten beiden Jahren am größten ist. In ungünstigen Fällen können auch Zahnbehandlungen dazu beitragen, dass sich die Keime ausbreiten.

Vor Gelenkersatz-OP Gebiss gründlich sanieren lassen

Professor Dr. Hannes Wachtel (rechts) und Dr. Christian Maischberger (links) behandeln eine Patientin. Die beiden Chefzahnärzte der Implaneo Dental Clinic in München sind auch auf die Behandlung der Volkskrankheit Parodontitis spezialisiert. © Achim Frank Schmidt

Wie in der Endoprothetik stehen auch auf dem Gebiet der Zahnimplantologie heute moderne, schonende Verfahren zur Verfügung. So ist es beispielsweise möglich, feste dritte Zähne an nur einem Tag einzusetzen.

Deshalb sind insbesondere Parodontitis-Patienten gut beraten, vor einer Gelenkersatz-OP ihr Gebiss gründlich sanieren zu lassen. Wie in der Endoprothetik stehen auch auf dem Gebiet der Zahnimplantologie heute moderne, schonende Verfahren zur Verfügung. So ist es beispielsweise möglich, feste dritte Zähne an nur einem Tag einzusetzen. Dazu werden pro Kiefer vier künstliche Zahnwurzeln aus Titan verankert. Sie reichen aus, um Brücken mit allen künstlichen Zähnen sicher zutragen. Die OP erfolgt in Vollnarkose und verursacht daher keine Schmerzen.