Erkältung: Arzneien im Test - nur ein Medikament hilft wirklich

Es macht aber dann schon auch einen Unterschied wie die sieben Tage verlaufen. Also wenn ich sieben Tage nur im Bett liegen kann oder eventuell am zweiten Tag schon wieder aufstehen kann und nur mehr verschnupft bin, ist schon ein Unterschied. Es gibt aber durchaus Studien, die belegen, dass mittels Medikamenten die Dauer der Erkältung kurzer ist. Abgesehen davon lindert ein Medikament auch die Symptome. Heißt also man kann es eindämmen und eventuell sogar normal weitermachen. Sage nicht, dass man krank arbeiten sollte, aber man muss so eventuell eben nicht sieben Tage im Bett liegen.

Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Kaloba gemacht, schade, dass man das nicht getestet hat. Vielleicht kann man im nächsten Bericht ja auch mal testen ob es wirklich keinen Unterschied macht ob man Medikamente nimmt oder nicht, vielleicht überzeugt das einige.

Generell sollte man aber schon etwas vorbeugend machen und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist.