Augenfarbe verrät Risiko für bestimmte Krankheiten

Von: Judith Braun

Blau, grün oder braun: Die Augenfarbe hängt mit dem Risiko zusammen, an bestimmten Krankheiten wie zum Beispiel Grauer Star oder Krebs zu erkranken.

Welche Augenfarbe ein Mensch hat, ist abhängig davon, wie hoch die Konzentration von Melanin in seiner Iris ist. Dieser Farbstoff bestimmt neben der Augen- auch die Haut- und Haarfarbe. Dabei hat das Melanin immer dieselbe bräunliche Farbe. Auch grüne und blaue Augen besitzen demnach keine anderen Farbstoffe. Jedoch beruhen die anderen Farbschattierungen auf Lichtbrechungseffekten. Diese kommen bei verschiedenen Melaningehalten zum Tragen. Da Melanin nicht nur die Färbung bestimmt, sondern auch eine schützende Funktion hat, unterscheidet sich das Risiko für bestimmte Krankheiten je nach Augenfarbe.

Helläugige haben höheres Risiko für Makuladegeneration – Sehfähigkeit geht mit der Zeit verloren

Helläugige Menschen haben ein höheres Risiko für Augenkrebs. Dunkeläugige erkranken hingegen öfters an Grauem Star. © Frédéric Cirou/IMAGO

Melanin schützt vor dem Einfluss des Sonnenlichts, da es den sichtbaren Teil des Lichtspektrums sowie dessen UV-Anteil filtert. Bei Menschen mit sehr hellen Augen ist der Melaninspiegel niedrig. Deshalb reagieren diese besonders empfindlich auf starken Lichteinfall. Dadurch soll ihr Risiko, an einer altersbedingten Makuladegeneration (AMD) zu erkranken, höher sein als bei Menschen mit dunklen Augen. In den meisten Fällen sind beide Augen davon betroffen.

AMD, der eine Störung des Stoffwechsels zugrunde liegt, entsteht an der sogenannten Makula. Dabei handelt es sich um den Bereich im Zentrum der Netzhaut des Auges, der für das scharfe Sehen eine besonders wichtige Rolle spielt. Daher geht die Sehfähigkeit von Betroffenen allmählich verloren. Ob die Augenfarbe die Hauptursache ist oder auch andere genetische Faktoren verantwortlich sind, ist laut Wissenschaftler allerdings noch unklar.

Menschen mit hellen Augen erkranken häufiger an aggressivem Tumor der Aderhaut

Zudem sollen Menschen mit hellen Augen darüber hinaus ein erhöhtes Risiko haben, an einem sogenannten uvealen Melanom zu erkranken. Dabei handelt es sich um einen aggressiven Tumor der Aderhaut. Zwar soll diese Form von Augenkrebs laut dem Internetportal ONKO der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) nur einen sehr kleinen Anteil an allen Melanomen ausmachen. Jedoch sind die Melanome der Aderhaut die häufigsten vom Auge ausgehenden bösartigen Tumore beim Erwachsenen. „Dieser Krebstyp ist zwar sehr selten, er findet sich jedoch bei Menschen europäischer Abstammung 20- bis 30-mal häufiger als bei Menschen asiatischer oder afrikanischer Abstammung“, sagt auch Professor Dr. med. Nikolaos Bechrakis, Präsident der DOG und Direktor der Universitätsaugenklinik Essen gegenüber t-online.

Risiko für Grauen Star ist bei Menschen mit dunklen Augen höher

Beim Grauen Star handelt es sich um eine Linseneintrübung, unter der vor allem Dunkeläugige leiden. Im Vergleich zu Blauäugigen sollen Menschen mit braunen Augen zwei- bis viermal so häufig von der Krankheit betroffen sein. Eine erhöhte Temperaturbelastung ist ein bekannter Risikofaktor für die Entwicklung eines Grauen Star. Laut einer Theorie herrscht in der vorderen Augenkammer eine umso höhere Temperatur, je mehr Licht durch die Iris absorbiert wird, weshalb bei einer dunklen Iris mit einer leichten Temperaturbelastung zu rechnen ist.

Daneben kann die Augenfarbe wohl auch einen Einfluss auf das Ergebnis operativer Eingriffe am Auge haben. Abstoßungsreaktionen bei einer Hornhauttransplantation oder auch andere Komplikationen kommen bei Augen mit dunkler Iris häufiger vor. Forscher vermuten Auswirkungen des Melanins auf das Immungeschehen in der vorderen Augenkammer. Außerdem verstärkt das Pigment möglicherweise entzündliche Prozesse. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse könnte die Augenfarbe im klinischen Alltag durchaus relevant sein und bei der Behandlung berücksichtigt werden, um erhöhte Risiken auszugleichen. Ähnlich lässt sich auch Demenz an den Augen ablesen, denn Alzheimer lässt sich laut einer Studie an der Pupillenbewegung erkennen. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt lässt sich übrigens an den Haaren feststellen.

