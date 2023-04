Augentraining: Entspannungsübungen für müde Augen

Entspannte Augen

Wer zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt, leidet häufig unter überstrapazierten und müden Augen. Helfen können gezielte Entspannungsübungen.

Rund 80 Prozent der Menschen, die länger als drei Stunden täglich vor dem Bildschirm sitzen, klagen laut dem Berufsverband der Augenärzte Deutschlands über Sehbeschwerden. Grund dafür ist das ununterbrochene Starren auf den Bildschirm. Die Folge: Die Augenmuskulatur verkrampft, die Sicht wird verschwommen und die Augen beginnen zu brennen. Die Augen sind bei der Arbeit am Laptop und am Handy im Dauereinsatz. Um das wichtige Sinnesorgan zu entlasten, sollten daher bewusst Entspannungsmaßnahmen in den Alltag eingebaut werden. Welche Übungen dabei helfen, verrät 24vita.de.

Um das Sehvermögen und die Konzentration zu verbessern, muss noch nicht einmal der Kopf bewegt werden. Dazu zunächst einige Male nach rechts, geradeaus und nach links schauen – ohne dabei den Kopf zu drehen. Anschließend die Augen schließen und abwechselnd nach oben und unten blicken. Das seitliche Schauen lockert die Spannung der Muskeln, die durch ständiges Lesen und Arbeiten in der Nähe angespannt sind.

