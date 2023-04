Dieses Top-Team hat Ihre Augen im Blick

Das Team der Augenärzte: Dr. Nadezhda Cvetkova-Fikentscher, Dr. Gregor Kastl, Dr. Quynh-Trang Ippisch, Dr. Mounira Jeanine Dridi, Dr. Aurora Ortiz Arandes, Prof. Dr. Michael Janusz Koss, Dr. Maria Matsoukatidi, Christoph Schmelzeisen, Maram Albukhari, Dr. Walther Vogt und Ph.D. (Univ. Kairo) Nahla Sobhy. © Augenzentrum Nympenburger Höfe/Sigi Jantz

Die Augenärzte des Augenzentrums Nymphenburger Höfe und Partner in München verfügen über einen langjährigen und breiten Erfahrungsschatz in der gesamten Augenchirurgie.

Wenn elf Spezialisten in einem Praxis-Netzwerk zusammen das gesamte Spektrum der Augenheilkunde und Augenchirurgie abdecken – dann ist dies ein Glücksfall für Patienten. Denn sie alle profitieren von einem Höchstmaß an fachärztlicher Erfahrung und den modernsten Möglichkeiten der Hightech-Diagnostik und -therapie.

Genau das ist die Philosophie von Professor Dr. Michael Janusz Koss, der sich im Juli 2016 nach langjähriger klinischer und wissenschaftlicher Aus- und Fortbildung in Deutschland und den USA seinen Traum erfüllte: Erst trat er zunächst als Partner im Augenzentrum Nymphenburger Höfe in München ein. Seit drei Jahren führt er nun allein das Zentrum, das auf zwei Etagen das gesamte Spektrum modernster Diagnostik, Therapie und ambulanter Operationen ermöglicht.

Innenansicht Augenzentrum © Christian Hartmann

Zum Verbund gehören mittlerweile noch zwei weitere Praxen: Die Augenarztpraxis Nordsternhaus in Neuhausen und die Augenarztpraxis Leopoldstraße in Schwabing (siehe rechts und unten). Bei komplexeren Eingriffen mit einem stationären Aufenthalt werden die Patienten von Prof. Koss und seinen Kollegen auch im hochmodernen Operationszentrum der benachbarten Augenklinik Herzog Carl Theodor (Nymphenburger Str. 43) behandelt und umsorgt.

Die Fachärzte des Augenzentrums Nymphenburger Höfe in München verfügen über langjährige Erfahrungen – speziell in der Augenchirurgie.

Ein Einblick in die Möglichkeiten der neuesten Techniken:

Neueste Lasik-Laser

Ein Leben ohne Brille – davon träumen viele Menschen mit einer Fehlsichtigkeit. Der ambulante, schmerzfreie Eingriff mit dem neuesten Femto/LASIK-Augenlaser-Verfahren erfolgt im Augenzentrum auf Wunsch auch im Dämmerschlaf. Er dauert lediglich zehn Minuten pro Auge und die Sehkraft regeneriert sich sehr schnell. Prof. Dr. Koss hat hier spezielles Know-how bei der Altersweitsichtigkeit - also dann, wenn die Arme zu kurz werden, um die Speisekarte zu lesen.

Grauer Star/Katarakt

Als grauer Star (Katarakt) wird die Eintrübung und Verhärtung der Augenlinse bezeichnet. Für den Austausch der eigenen Linse gegen eine Kunstlinse werden moderne lasergestützte Techniken im Rahmen einer kurzen, ambulanten OP verwendet. Die neuen Kunstlinsen sind kleine Hightech-Wunder mit einer Reihe Zusatzfunktionen (asphärische, torische, bifokale, EDOF, multifokale und Gelbfilter-Linsen). Besprechen Sie mit Ihrem Arzt und den Haupt-Operateuren Dr. Gregor Kastl und Dr. Matthias Rohleder, welche Linse für Sie infrage kommt.

Grüner Star/Glaukom

Meist ist erhöhter Augendruck schuld daran, wenn der Sehnerv beschädigt wird. Oft helfen Medikamente. Doch manchmal ist eine OP unausweichlich. Im Augenzentrum stehen dafür verschiedene Eingriffe wie z. B. eine schonende Laserbehandlung (SLT), der Einsatz eines winzigen Implantats (iStent inject® oder Hydrus) oder die Ableitung des überschüssigen Augenwassers durch ein kleines Röhrchen (PreserFlo) zur Verfügung.

Makula-Erkrankungen

Photobiomodulation ist eine Behandlung verschiedener Augenerkrankungen, zum Beispiel Makuladegeneration. © Augenzentrum Nympenburger Höfe/Sigi Jantz

Die Makula ist jene Stelle der Netzhaut, die für das scharfe Sehen wichtig ist. Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) tritt in zwei Formen auf: Die trockene AMD und die wesentlich schneller verlaufende feuchte AMD. In beiden Fällen droht der Verlust des zentralen Sichtfelds. Die AMD galt bislang als nicht behandelbar. Professor Koss gilt jedoch bei der Erforschung künftiger AMD-Therapien als international gefragter Experte und erwarb damit 2016 als damals jüngster Professor in der deutschen Augenheilkunde seinen Titel. Seit 2011 arbeitet er an der Entwicklung neuer Medikamente mit wie dem im Oktober 2022 zugelassenen Vabysmo.

Nun gibt es einen neuen Ansatz in Form einer speziellen Lichttherapie: Die Photobiomodulation (PBM) arbeitet mit Lichtwellenlängen, die im frühen und mittleren Stadium der trockenen AMD die Regeneration der Netzhautzellen anregen und die Sehleistung verbessern können. Das Gerät heißt Valeda Light Delivery System. Es steht AMD-Patienten im Augenzentrum Nymphenburger Höfe bereits zur Verfügung.

Netzhautchirurgie

Um Schwachstellen an der Netzhaut rechtzeitig zu entdecken und zu behandeln, ist die Vorsorge wichtig. In einigen Fällen jedoch kann nur eine Vitrektomie die Heilung bringen. Bei dieser komplexen OP werden Teile des Glaskörpers entfernt, um die Netzhaut operieren zu können. Prof. Koss besitzt darin große Erfahrung. Er wurde bereits zweimal von einer Fachgesellschaft für seine innovative Technik ausgezeichnet.

Ästhetische Korrekturen

Auch Lidchirurgie und Faltenunterspritzungen fallen ins Fach der Ärzte im Augenzentrum. Die Integration der funktionellen Lidchirurgie ist dabei das Alleinstellungsmerkmal der Praxis und wird unter Leitung von Dr. Nadezhda Cvetkova-Fikentscher durchgeführt. Lassen Sie sich beraten, ob für Sie eine funktionelle und/oder kosmetische Korrektur in Betracht kommt und wie eine wirklich nachhaltige Faltenglättung per Unterspritzung mit Botulinumtoxin oder Hyaluronsäure erreicht werden kann.

Sprachen

Gerne nutzen Gäste aus aller Welt ihren Aufenthalt in München für eine Diagnose oder Behandlung im Augenzentrum. Ärzte und Mitarbeiter sprechen Englisch, Polnisch, Spanisch, Kroatisch, Französisch, Arabisch, Vietnamesisch, Mazedonisch und Griechisch. (Dorita Plange)

Die zwei Partner-Praxen

Nordsternhaus:

In der Augenarztpraxis im Nordsternhaus beherrschen Dr. Walther Vogt und Dr. Nahla Sobhy das gesamte Spektrum der allgemeinen ambulanten Augenheilkunde, Kinderaugenheilkunde sowie der OP-Nachbetreuung. Beide Ärzte sind auch Ihre Ansprechpartner bei Fragen der Schiel-Chirurgie im Erwachsenenalter. Ja - auch im Erwachsenenalter lassen sich Schielfehlstellungen nachhaltig korrigieren.

Eine Familienpraxis im Herzen Schwabings führen auch Dr. Aurora Ortiz Arandes und Dr. Maria Matsoukatidi. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Behandlung des trockenen Auges sowie die Vorsorge. Die Praxis verfügt über die neueste Optische Kohärenztomografie (OCT) für Schnittbilder des Augenhintergrunds bei grünem Star und Makula-Erkrankungen. Ein weiterer Fokus liegt auf der augenärztlichen Versorgung und der Prophylaxe der Myopie (Kurzsichtigkeit) bei Kindern. Die Ärztinnen können zudem auf das interdisziplinäre Netzwerk aus Orthoptistinnen und Optikern zur Vorbeugung der Kurzsichtigkeit bei Kindern zugreifen. Auch in dieser Praxis wird außer Deutsch zusätzlich Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch und Russisch gesprochen.

Hier finden Sie Ihre Augen-Spezialisten

So kommen Sie hin: In allen drei Praxen sind Kassen- und Privatversicherte willkommen. Die Praxen sind leicht erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. OP-Patienten des Augenzentrums Nymphenburger Höfe (Foto li.) können nach Absprache auch in der hauseigenen Tiefgarage parken.

Augenzentrum Nymphenburger Höfe

Nymphenburger Str. 4

80335 München

Tel.: 089 / 18 35 11

Web: www.augenarzt-muc.de

U1/U7 Stiglmaierplatz

Tram 20, 21 und 29

Augenarztpraxis Nordsternhaus

Dr. med. Walther Vogt &

Ph.D. Nahla Sobhy

Nymphenburger Str. 92

80636 München

Telefon: 089 / 12 39 15 45

Web: www.augenarzt-muc.de

U1/U7 Maillingerstraße, Bus 153

Augenarztpraxis Leopoldstraße

Dr. Aurora Ortiz Arandes &

Dr. Maria Matsoukatidi

Leopoldstr. 48

80802 München

Telefon: 089 / 33 24 88

Web: www.augenarzt-muc.de

U3/U6 Giselastraße

Bus 54, 58, 68 und 154