Beten statt Vollnarkose

Geschichte der Operationen: Erstes chirurgisches Krankenhaus in Augsburg vor 500 Jahren

Wer krank ist, will die beste Behandlung bekommen: Das ist heute nicht anders als vor 500 Jahren Für die Operation von Blasensteinen und Eingeweidebrüchen war damals das Schneidhaus der Fugger in Augsburg die Top-Adresse. Dort operierten die besten Schneidärzte mit den modernsten Methoden. Wir sprachen mit der Historikerin Dr. Annemarie Kinzelbach und der Direktorin des Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt, Prof. Dr. Marion Ruisinger, über das erste chirurgische Krankenhaus Mitteleuropas:

Um sich vor 500 Jahren operieren zu lassen, mussten die Menschen sehr mutig und sehr verzweifelt gewesen sein!

Marion Ruisinger: Man ging zum Schneidarzt, wenn alles andere wie Arzneien und Gebete nicht geholfen haben, wenn das Leben Tag und Nacht zu einer Qual geworden war. Blasensteine sind extrem schmerzhaft. Sie kamen damals aufgrund von Infektionen, Hungerszeiten, einseitiger Ernährung und Harnröhrenverengungen bei Buben schon in jungen Jahren häufig vor.

Annemarie Kinzelbach: Es sind auch immer wieder Patienten weggeschickt worden mit der Begründung, sie seien zu schwach und würden die Operation nicht überleben.

Wo gab es solche Ärzte?

Annemarie Kinzelbach: Städter in einer süddeutschen Reichsstadt hatten Glück, für sie gab es meist einen von der Stadt bestallten Spezialisten. Diese Ernennung war gleichzeitig eine Qualitätskontrolle für die Kranken. Wer nicht in der Stadt wohnte, war auf wandernde Steinärzte angewiesen. Beim Schneidhaus der Fugger wurden hervorragende regionale Spezialisten, aber auch Italiener angeworben. In dem Manuskript, das uns vorliegt, sind 711 Patienten namentlich genannt. Diese wurden von dem italienischen Arzt Mariano Marini operiert, der im Alter von 49 Jahren nach Augsburg gekommen war.

Marion Ruisinger: Im Schneidhaus wurden überwiegend Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren behandelt, aber auch eine große Anzahl von Erwachsenen. Das zeigt, dass die Ärzte Blasensteine mit einer neuen Methode operierten, die erst wenige Jahrzehnte zuvor entwickelt worden war. Mit der ursprünglichen Technik konnten nur Kinder, Jugendliche oder sehr zierliche Erwachsene operiert werden. Es hat also ein Wissenstransfer von Operationstechnik und Instrumentenbau von Italien nach Augsburg stattgefunden. Das ist bemerkenswert.

Wie groß war das Krankenhaus?

Annemarie Kinzelbach: Aus Inventarlisten wissen wir, dass es ein großes Krankenzimmer mit elf Betten bzw. Wiegen gab und mehrere kleinere Zimmer.

Wo wurde operiert?

Marion Ruisinger: Wo häufig operiert wurde, gab es einen dafür vorgesehenen Raum. Dies ist auch für das Schneidhaus sehr wahrscheinlich, auch wenn wir keine Aufzeichnungen darüber haben. Aber es wurde auch zu Hause operiert. Es gab noch keine Vorstellung von Sterilität, geschweige von Bakterien. Daher gab es keinen medizinischen Grund, nicht daheim zu operieren. Aber man musste es sich leisten können, vor allem auch die Zeit der wochenlangen Pflege und Arbeitsunfähigkeit nach der Behandlung.

Die Stein- und Bruchoperationen wurden bei vollem Bewusstsein vorgenommen, wurden die Patienten wenigstens betrunken gemacht?

Marion Ruisinger: Ein Chirurg wollte immer den wachen Patienten, nicht um ihn zu quälen, sondern um sicher zu sein, dass er auf der Seite des Lebens steht. Die Vorstellung von der segensreichen Bewusstlosigkeit ist sehr modern, weil wir die Narkose heute kontrollieren und steuern können. Damals war eine Ohnmacht das Schlimmste, was dem Chirurgen passieren konnte.

Hat der Schneidarzt sich die Ohren verstopft, um die Schmerzensschreie auszublenden?

Ruisinger: Nein, er musste beherzt und schnell arbeiten, als ob „der Patient nicht schriee“, so steht es in den Büchern. Viele unserer modernen Ärzte wären damals vermutlich keine Chirurgen geworden... Der Schneidarzt konnte die Schmerzen nicht nehmen, aber er konnte sie so kurz wie möglich halten. Eine unkomplizierte Blasenstein-Entfernung z.B. hat nur wenige Minuten gedauert. Die flinke Handhabung der Instrumente wie ein Taschenspieler, das hat den guten Chirurgen ausgemacht.

Vor der Operation wurde gebadet und gebetet, warum?

Marion Ruisinger: Der Patient nahm ein langes Bad, damit das Gewebe aufweicht. Man hatte die Vorstellung, die Operation verlaufe dann weniger schmerzhaft. Das gemeinsame Beten um ein gutes Operationsergebnis war eine große mentale Hilfe, weil man wusste, das eigene Leben hängt nicht nur vom Geschick des Chirurgen ab, sondern der Herrgott ist auch dabei. In der ganzen Behandlung im Schneidhaus spielt Religion eine große Rolle.

Annemarie Kinzelbach: Die Fugger wollten ein gottgefälliges Werk tun, im überwiegend lutheranischem Augsburg unterstützten sie die katholische Bevölkerung. Die Behandlung stand bedürftigen Katholiken offen, die ein Empfehlungsschreiben hatten. Wer eine Überweisung ins Schneidhaus erhielt, bekam die Operation und die rund achtwöchige Genesung im Spital bezahlt. Diese lange Pflegezeit war sehr wichtig, man konnte sie nicht abkürzen.

Warum wurde nicht genäht?

Marion Ruisinger: Im Schneidhaus wurden fast ausschließlich Bruchleiden und Steinleiden behandelt. Beim Bruch- und Steinschnitt wurden die Operationswunden nicht genäht, sondern mit geschickten Verbänden so versorgt, dass die Wundränder dicht beieinander lagen und von innen heraus heilen konnten. Wäre die Wunde verschlossen worden, hätte sich darunter eine Abszesshöhle gebildet. Damit die Wunden nicht immer wieder aufrissen, galt strenge Bettruhe. Kindern wurden die Beine zusammengebunden, damit sie nicht wild strampeln konnten.

Wie teuer war die Behandlung?

Annemarie Kinzelbach: Aus den Unterlagen des Fuggerarchivs in Dillingen geht hervor, dass der Arzt für seine Behandlung mit etwa zwei bis drei Gulden entlohnt wurde, für eine Woche Pflege erhielt der Hausvater einen Gulden. Zum Vergleich: 60 Semmeln, die damals mehr wert waren als ein Brot, entsprachen einem Gulden. Ein bei einem Hospital angestellter Schuster hätte vielleicht acht Gulden im Jahr verdient bei freier Kost und Logis. Im Übrigen war ich sehr erfreut, im Archiv originale Überweisungsscheine ins Schneidhaus zu finden.

Marion Ruisinger: Die Fugger waren eine internationale Handelsgesellschaft, die konnten Verwaltung. Diese Überweisungen ins Krankenhaus sind mehrere hundert Jahre alt, sie haben Kriege, Brände und Hochwasser unbeschadet überstanden. Wir sind sehr froh und der Fugger-Stiftung für ihre Unterstützung sehr dankbar, dass wir die Originale jetzt ausstellen können.

Wie viele Patienten wurden als geheilt entlassen?

Marion Ruisinger: Das war ebenfalls eine große Überraschung, und zwar eine doppelte: In einigen Rechnungsbüchern im Archiv war vermerkt, ob die Patienten verstarben oder überlebten. Das lieferte uns zum ersten Mal eine seriöse Quelle und eine genügend große Fallzahl, die eine realistische Einschätzung zulässt. 92 Prozent haben überlebt und wurden nach Hause entlassen! Das ist eine sehr niedrige Sterblichkeit, wenn man bedenkt, dass die Mehrheit der Menschen sehr krank war und eine lange Leidenszeit hinter sich hatte.

+ In der „Alten Anatomie“ wurden früher Leichen seziert - heute findet sich hier das Medizinhistorische Museum von Ingolstadt. © Armin Weigel/dpa/dpa-tmn