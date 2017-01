Influenza-Welle: Über 1000 Fälle

Heuer sind deutlich mehr Menschen an Grippe erkrankt als 2015. Die Erkrankung sei nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, warnt Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Gesundheitsministerium warnt

München - Die Grippewelle in München und Bayern rollt: Allein zwischen Oktober und Dezember 2016 wurden im Freistaat laut bayerischem Gesundheitsministerium 1047 Fälle von Influenza offiziell gezählt. Im gleichen Zeitraum 2015 waren es nur 180.

Für besorgniserregend hält Susanne Glasmacher vom Robert Koch-Institut die Zahlen noch nicht. Die Grippewelle habe heuer früher begonnen als in den Vorjahren. „Für den Beginn einer Grippewelle ist das, was wir sehen, normal.“ Dennoch sei Bayern aktuell das am stärksten betroffene Bundesland.

Alleine in Oberbayern gab es laut Gesundheitsministerium in der Weihnachtswoche ab 19. Dezember 191 Fälle, in ganz Bayern waren es 286. Die Welle ebbt bis jetzt nicht deutlich ab – und lange nicht jeder Erkrankte geht zum Arzt.

„Grippe ist keine harmlose Erkältung“

Doch eine Influenza kann gerade für ältere Menschen gefährlich sein. Gesundheitsministerin Melanie Huml (41, CSU): „Grippe ist keine harmlose Erkältung. Es sind sogar Komplikationen möglich wie eine Herzmuskelentzündung, die lebensbedrohlich sein kann.“ Neun Todesfälle gibt es in der aktuellen Grippe-Saison bundesweit.

Eine „echte“ Grippe wird im Gegensatz zu einem grippalen Infekt – also einer Erkältung – von sogenannten Influenza-Viren ausgelöst. Die Grippe beginnt meist plötzlich: Wer etwa hohes Fieber und starke Kopf- und Gliederschmerzen hat, sollte zum Arzt gehen. Huml appelliert für eine Grippe-Impfung. Vor allem chronisch Kranke, Senioren und Schwangere sollten sich so schützen, so die Ministerin.

Doch in Deutschland lassen sich laut einer aktuellen Studie des Robert Koch-Instituts immer weniger Senioren gegen Grippe impfen. 2009/2010 waren es noch 47,7 Prozent der über 60-Jährigen, 2015/2016 nur noch 35,3 Prozent. In Bayern sind es noch weniger: 23,7 Prozent.

Grippe oder Erkältung?

"Mir geht's nicht gut, ich glaub ich werde krank." Diesen Satz hört man oft, wenn die Grippewelle kursiert. Doch handelt es sich dabei wirklich um eine Grippe oder "nur" um eine Erkältung?

tz/dpa/lby