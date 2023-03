Streit ums Studium der Physiotherapie

Von: Susanne Stockmann

Gegen Knieschmerzen, nach einer Operation zur Reha: Es gibt viele Gründe, warum Ärzte Physiotherapie verschreiben. © Christin Klose/dpa

Die Ausbildung zur Physiotherapeutin bzw. -therapeut wird reformiert. Während die Fachverbände auf ein Studium an einer Hochschule setzen, favorisiert der bayerische Gesundheitsminister weiter die Ausbildung an einer Fachschule. Was würde es für Patienten bedeuten, wenn Physiotherapeuten zukünftig Akademiker mit Bachelorabschluss sind?

Gegen Rückenschmerzen, zur Reha nach einer Operation oder bei manchen chronischen Erkrankungen: Es gibt unzählige Gründe, warum Ärzte Physiotherapie verschreiben. Auf die lindernde Behandlung müssen Kassenpatienten jedoch oft wochenlang warten. „Unsere Branche leidet extrem unter einem Fachkräftemangel“, bestätigt Markus Norys, bayerischer Vorsitzender des Deutschen Verbandes für Physiotherapie. 111 Tage dauere es durchschnittlich, bis eine freie Stelle neu besetzt werde. Seit 15 Jahren diskutieren die Berufsverbände, der Wissenschaftsrat und die Politiker der Länder und des Bundes, wie der Beruf für Einsteiger attraktiver wird, die zudem auf immer größer werdende Herausforderungen bei der Gesundheitsversorgung vorbereitet werden müssen.

Europaweit hat sich ein Studium der Physiotherapie durchgesetzt

Aktuell erarbeitet eine Arbeitsgruppe des Bundesgesundheitsministeriums einen Gesetzentwurf, um die Ausbildung für die Berufsgruppen Physiotherapie und Masseur/medizinischer Bademeister bundesweit einheitlich zu gestalten. International hat sich, auch im Zuge des Bologna-Prozesses, in dem die Ausbildungswege in Europa vereinheitlicht werden, ein Studium der Physiotherapie durchgesetzt. In Deutschland entstand derweil ein unübersichtlicher Mix an Wegen zu dem Heilberuf: Neben den klassischen staatlichen und privaten Fachschulen bieten private und staatliche Hochschulen entweder Vollzeit,- Aufbau- oder integrative Studiengänge an. In Bayern bilden 36 Schulen aus, von denen 80 Prozent in privater Hand sind. Dazu gibt es einen staatlichen primärqualifizierenden Studiengang in Rosenheim, ein kostenpflichtiges Studium an der Fresenius-Hochschule in München, sowie ein sogenanntes integratives Studienangebot in Regensburg, an dem motivierte Fachschüler in ihrer Freizeit zusätzlich studieren können.

Gesundheitsminister sieht den Beruf eher als klassisches Handwerk

Für Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ist der Beruf in erster Linie immer noch ein Handwerk, das gut an einer Fachschule unterrichtet werden könne. Er fürchtet zudem, dass Schüler mit mittlerem Schulabschluss ausgeschlossen würden, wenn ein flächendeckendes Studium eingeführt wird: „Aufstiegsmöglichkeiten müssen gefördert werden, nicht beschnitten.“ Der Verband für Physiotherapie schlägt vor, dass Absolventen zum Masseur/Medizinischen Bademeister der Zugang zum Physiotherapie-Studium auch ohne Abitur ermöglicht werden sollte. Norys: „Es ist sinnvoll, beide Berufe Masseur und Physiotherapeut zu erhalten.“ Auch um blinden und sehbehinderten Jugendlichen einen Berufseinstieg zu ermöglichen.

Tatsache ist, dass die Fachschulen ihre Plätze gerade so füllen können, während die Studienangebote bei Schulabsolventen stark nachgefragt sind. Markus Norys: „Es gibt ca. 300 Bewerber für die 60 Plätze in Rosenheim.“ Er glaubt: „Immer mehr Jugendliche machen Abitur, viele wollen dann auch ein Studium beginnen.“ Kritiker befürchten, dass die jungen Menschen dann hinterher auch gut verdienen wollen. Norys sagt dazu: „Das Gehalt wird frei verhandelt. Einem Kollegen mit viel Erfahrung und Wissen muss ich eine angemessene Vergütung bieten.“ Daran würde sich in Zukunft wenig ändern.

Der Beruf ist weiblich In Bayern gibt es rund 22000 Physiotherapeutinnen und -therapeuten (der Beruf ist überwiegend weiblich), deutschlandweit sind es laut Statistischem Bundesamt 204000. Der Verband Physio-Deutschland kämpft mit den Berufsverbänden der Ergotherapeuten und Logopäden darum, dass diese Heilberufe künftig ausschließlich an einer Hochschule studiert werden können, wie es seit dem Jahr 2020 Jahr auch für die Berufsgruppe der Hebammen eingeführt wurde. Hier gibt es mehr Infos sowie eine Petition.

Markus Norys ist Inhaber einer Praxis in Garmisch-Patenkirchen und immer noch von seinem „extrem schönen Beruf“ begeistert. Stünde er heute vor der Wahl, würde er allerdings studieren: „Wir brauchen den reflektierten Praktiker in der Praxis. Die Krankheitsbilder werden komplexer, die Menschen älter und kränker. Wir brauchen die Augenhöhe und die professionelle Zusammenarbeit mit Heilberufen wie den Ärzten. Die dafür nötigen Kenntnisse können an einer Hochschule besser vermittelt werden.“

Droht den Patienten eine Zwei-Klassen-Physiotherapie?

Auch Gesundheitsminister Holetschek sieht bei der Ausbildung an Fachschulen Verbesserungsbedarf: „Die Qualität der schulischen Ausbildung können wir weiter steigern und die Ausbildung so zukunftsfähig machen.“ Physiotherapeutinnen und -therapeuten sind nicht die ausführende Hand der Mediziner, sondern entscheiden selbst, welche Behandlung für den jeweiligen Patienten passt. Immer wichtiger wird auch der Bereich evidenzbasierte Therapie, was schlicht bedeutet, dass Kranke die Behandlung bekommen, die ihnen wirklich hilft. Solche Studien gibt es jedoch in Deutschland praktisch nicht. Markus Norys: „Wir behelfen uns mit Erkenntnissen aus anderen Ländern. Auch für die Forschung brauchen wir an der Hochschule ausgebildete Physiotherapeutinnen und -therapeuten.“ Darüber würde er auch gern mit Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) diskutieren, der jedoch den Deutschen Verband für Physiotherapie schon zweimal abblitzen ließ. Norys: „Er ist an einer Akademisierung überhaupt nicht interessiert.“ Klaus Holetschek immerhin plädiert dafür, die bisherigen Hochschulangebote beizubehalten: „Unbestritten ist eine Teilakademisierung richtig und wichtig.“ In Bayern sollten jedoch weiter viele Wege zum beruflichen Erfolg führen.

Droht den Patienten also künftig eine Zwei-Klassen-Physiotherapie? Das wäre für Markus Norys ein deutlicher Rückschritt, statt einer Weiterentwicklung des Berufes: „Woher soll der Patient dann wissen, wo er gut und nach neuesten Erkenntnissen behandelt wird?“