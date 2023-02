Schwanger mit über 40? Frauenärztin verrät, wie‘s noch klappen kann - Spermien-Qualität beachten

Von: Andreas Beez

Später Kinderwunsch: Viele Paare in München entscheiden sich erst jenseits der 40 für eine Schwangerschaft. © All mauritius images

Auch in der Single-Hauptstadt-München werden Frauen immer später schwanger. Doch ab 35 lässt die Fruchtbarkeit nach, und auch Männer bekommen ein Problem. Eine Frauenärztin erklärt, wie es mit dem Kinderwunsch trotzdem klappen kann.

Dr. Heidi Gößlinghoff ist Frauenärztin und Kinderwunsch-Expertin © Bree Fotografie

Erst das Leben genießen und im Job durchstarten - dann ein Kind. Oder früh Mama werden ? „Manch eine Frau wünscht sich bereits mit 19 ihr erstes Kind. Andere starten erst mal im Beruf durch, lassen sich Zeit für ausgedehnte Reisen und aufregende Hobbys oder treffen ihren Traumprinzen erst mit 40 – und werden dann mit 43 schwanger“, weiß Dr. Heidi Gößlinghoff, Frauenärztin und Kinderwunschexpertin, und ergänzt: „Ein Wunschkind im Alter von über 40 Jahren zu bekommen ist sicher nicht immer einfach, aber unmöglich ist es nicht.“

Knackpunkt Alter bei Kinderwunsch: Spermien-Qualität verschlechtert sich ab 40 bis 45 Jahren

Ein zentrales Problem dabei: Ab etwa 35 Jahren lässt die Fruchtbarkeit nach. Die Eizellen einer Frau sind irgendwann aufgebraucht“, erklärt Gößlinghoff. Zudem sollte man beachten, dass auch die Spermien-Qualität der Männer mit dem Alter abnimmt. „Sie verschlechtert sich ab 40 bis 45 Jahren“, so die Gynäkologin. Trotzdem könne eine Frau noch bis zum Eintritt in die Wechseljahre schwanger werden., also auch in einem Alter deutlich jenseits der 40.

Kinderwunsch: Stress, Rauchen, Unter- und Übergewicht verringern Chance auf Schwangerschaft

In fortgeschrittenem Alter setzen sich viele Frauen mit ihrem Kinderwunsch unter Druck, sie wollen dann möglichst schnell schwanger werden. „Doch Stress schadet dem Kinderwunsch und sollte möglichst vermieden werden“, betont Dr. Gößlinghoff. Ein gesunder Lebensstil sei wichtig, damit die Eizellen nicht zusätzlich geschädigt werden. Deshalb rät die Medizinerin unter anderem: „Nicht rauchen!“ Die Inhaltsstoffe von Zigaretten schädigen Eizellen. Zudem kommen Raucherinnen drei bis fünf Jahre früher in die Wechseljahre. Unter- oder Übergewicht stören hingegen den Hormonhaushalt und beeinflussen so ebenfalls die Eizellreifung. „Wer sich hingegen gesund ernährt und seinen Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt sowie sich regelmäßig bewegt, sollte seinen Traum vom Mutterglück auch mit über 35 oder 40 nicht abhaken“, macht Dr.. Gößlinghoff Frauen mit Kinderwunsch Mut.