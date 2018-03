Top-Bio-Hanfprodukte aus Österreich

Das internationale Unternehmen BioBloom mit Sitz im burgenländischen Apetlon (Österreich) produziert 100 Prozent naturreine und biologische Hanferzeugnisse, die zu den besten am europäischen Markt zählen.

46 europäische CBD-Produkte ließ der unabhängige Patientenverein Arge-Canna über zwei Jahre hindurch testen und dabei zählten die CBD Bio Hanftropfen von BioBloom zu den Testsiegern.

Hochwertigsten Naturprodukte für Ihr Wohlbefinden

"Bei uns steht in jeder Stufe des Produktionsprozesses die Qualitätssicherung im Mittelpunkt, pharmazeutische und medizinische Experten sind immer involviert", erklärt Geschäftsführerin Elisabeth Denk, die gemeinsam mit ihren Stellvertretern Christoph Werdenich und Thomas Denk BioBloom leitet. "Wir verbinden mit BioBloom jahrtausendealtes Wissen rund um den Hanf als Heil- und Kulturpflanze mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Unser Ziel ist es, die hochwertigsten Naturprodukte zu erzeugen“, so Elisabeth Denk zur Firmenphilosophie.

BioBloom Produkte in allen österreichischen Apotheken erhältlich

Der Familienbetrieb BioBloom kann dabei auf jahrzehntelange Erfahrung in der biologischen Landwirtschaft zurückblicken. Auf den 110 Hektar großen familieneigenen Feldern wachsen von der EU genehmigte und 100 Prozent legale Nutzhanfsorten heran. Durch eine von BioBloom konzipierte spezielle Anbauweise können sich die Hanfpflanzen gesund entwickeln und bilden von Natur aus sehr hohe Konzentrationen der gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe. Verarbeitet werden die händisch geernteten Hanfblüten dann einerseits zu CBD Bio Hanftropfen, die Extrakte gibt es in den Konzentrationen 4%, 6% und 8%, sowie zum einzigartigen Bio Hanfblütentee und zu Hanfsamenöl aus geschälten Hanfsamen. Die Produkte sind in allen österreichischen Apotheken erhältlich, sowie in zahlreichen Shops, ausgewählten Reformhäusern und im BioBloom Onlineshop. Die Produkte wirken nicht berauschend.

+ Alle Produkte von BioBloom sind 100 Prozent biologisch, naturrein und vegan und wirken nicht berauschend. © BioBloom

"Mit dem Hanfblütentee in 97% aller Fälle Schlafstörungen beseitigt"

Bei den CBD-Extrakten zählt BioBloom auf die volle Wirkung der Natur. Durch ein perfektes Verhältnis von CBD und dessen saurer Vorstufe CBDA können die beiden Cannabinoide besonders gut vom Körper aufgenommen werden und wirken. BioBloom setzt bei der Extraktion auf einen deutschen Partner und Spezialisten im Extraktionsverfahren. Das Labor Nateco2 in Wolnzach gilt als Experte im Bereich der besonders schonenden CO2-Extraktion. "So können wir vom Anfang bis zum Ende im Produktionsprozess die Naturreinheit garantieren", erklärt Thomas Denk, Elisabeth Denks Bruder und zweiter Stellvertreter. Als einzigartig gilt der Bio Hanfblütentee von BioBloom, nicht zu verwechseln mit üblichen Hanftees. Für den Tee werden ausschließlich die Blüten der Hanfpflanze verwendet. "Durch Rückmeldungen unserer Kunden konnten mit unserem Hanfblütentee in 97% aller Fälle Schlafstörungen beseitigt werden", berichtet Elisabeth Denk. Je nach Ziehzeit wirkt der BioBloom Hanfblütentee aber auch belebend und vitalisierend.

Die BioBloom Produkte sind bereits in mehreren europäischen Ländern erhältlich. Mehr Informationen zu BioBloom und den Produkten sowie den Onlineshop gibt es auf www.biobloom.at.