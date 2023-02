Biologisches Alter in acht Wochen um drei Jahre senken: Studie zeigt, wie Sie vorgehen sollten

Von: Juliane Gutmann

Wer sein Leben verlängern möchte, sollte sich einen gesunden Lebensstil aneignen. Forscher fanden jetzt heraus, dass eine achtwöchige Kur den Körper um Jahre verjüngt.

Sie kennen auch Menschen, die extrem jung aussehen? Bei manchen muss man sich sogar den Ausweis zeigen lassen, um ihnen ihr wahres Alter abzukaufen. Denn manche sehen einfach unglaublich jung aus. Gute Gene sind in jedem Fall ein Grund. Allerdings kann man auch eine Menge selbst tun, um sich jung zu halten – innerlich wie äußerlich. Die meisten Verhaltensänderungen, die jugendliches Aussehen fördern, sind extrem einfach umzusetzen. Etwa, immer Sonnencreme aufzutragen und lange Sonnenbäder zu meiden. Diese Schutzmaßnahme hilft, die Hautalterung zu verlangsamen, wie 24vita.de berichtet.

Auch das Verlangsamen des biologischen Alterungsprozesses findet immer mehr Interessenten. Online finden sich diverse Rechner, mit welchen man sein biologisches Alter berechnen kann. Die Ergebnisse sind zwar keinesfalls als Fakt anzusehen. Sie geben aber Aufschluss darüber, wie es um die eigene Gesundheit steht. Auch Arzt und Bestsellerautor Dr. Mark Hyman hat sein biologisches Alter berechnet – das nach seinen eigenen Aussagen ganze 20 Jahre jünger ist als sein kalendarisches Alter. Er hat ein Buch über seinen Lebensstil verfasst, der unter anderem eine verjüngende Morgenroutine umfasst.

Kleine Änderungen haben bereits immensen Einfluss auf die körperliche und seelische Gesundheit. Ein internationales Forscherteam fand heraus, dass eine achtwöchige Gesundheitskur das biologische Alter um drei Jahre herabsetzt. Man also in acht Wochen als 45-Jährige den körperlichen Zustand einer 42-Jährigen erreichen kann.

Biologisches Alter einfach reduzieren – mit gesundem Lebensstil

Gesunde Ernährung kann das Altern nicht aufhalten – aber den Alterungsprozess positiv beeinflussen. © Guillem de Balanzó Pujol/Imago

Das Forscherteam um Kara Fitzgerald vom US-amerikanischen Institute for Functional Medicine nutzte für die Studie Genanalysen von 43 Männern im Alter von 50 bis 72 Jahren. Die Ergebnisse wurden in der biomedizinischen Fachzeitschrift Aging veröffentlicht. Die Studie ergibt, dass in nur acht Wochen eine Verringerung des biologischen Alters um ganze drei Jahre erreicht werden kann. „Das achtwöchige Behandlungsprogramm umfasste eine Anleitung zu Ernährung, Schlaf, Bewegung und Entspannung sowie die zusätzliche Einnahme von Probiotika und Phytonährstoffen“, schreiben die Studienautoren. Anhand von Speichelproben wurde untersucht, wie sich die Kur auf Gene und Blutwerte auswirkt.

Das Fazit der Forschenden, wie sie in ihrer Veröffentlichung schreiben: „Die Behandlung mit Diät und Lebensstil war mit einem Rückgang des DNAmAge um 3,23 Jahre im Vergleich zu den Kontrollen verbunden“. Weiter informiert das Team um Fitzgerald: „Unseres Wissens ist dies die erste randomisierte, kontrollierte Studie, die nahelegt, dass spezifische Ernährungs- und Lebensstilinterventionen die epigenetische Alterung bei gesunden erwachsenen Männern umkehren können. Um diese Ergebnisse zu bestätigen, sind größere und länger dauernde klinische Studien sowie Untersuchungen in anderen Bevölkerungsgruppen erforderlich“.

Acht Wochen Verjüngungskur: So gehen Sie vor

Die Teilnehmer der Behandlungsgruppe bekamen von den Forschenden Ernährungsanweisungen, zwei Nahrungsergänzungsmittel, eine Schlafempfehlung, ein einfaches Bewegungsprogramm und eine Atemübung zur Stressreduzierung. Im Detail sah das achtwöchige Programm, das das biologische Alter um drei Jahre verringerte, wie folgt aus:

Ernährungsumstellung : Die Studienteilnehmer ernährten sich hauptsächlich vegetarisch. Außerdem nahmen sie wenig Kohlenhydrate zu sich und eine geringe Menge an tierischen Proteinen (etwa aus Ei oder Leber). Auch eine einfache Form des Intervallfastens wurde umgesetzt.

: Die Studienteilnehmer ernährten sich hauptsächlich vegetarisch. Außerdem nahmen sie wenig Kohlenhydrate zu sich und eine geringe Menge an tierischen Proteinen (etwa aus Ei oder Leber). Auch eine einfache Form des Intervallfastens wurde umgesetzt. Nahrungsergänzungsmittel: Ein Probiotikum (Lactobacillus plantarum) und ein Pulver-Präparat mit Inhaltsstoffen aus Gemüse, Obst, Samen, Kräutern, pflanzlichen Enzymen und Prä- und Probiotika wurden zweimal täglich eingenommen.

Körperliche Aktivität : Die Studienteilnehmer bewegten sich mindestens 30 Minuten am Tag, mindestens fünf Tage die Woche. Sie hatten allerdings die Anweisung, sich nicht zu überanstrengen. Während der sportlichen Einheit sollte die wahrgenommene Anstrengung bei 60 bis 80 Prozent liegen.

: Die Studienteilnehmer bewegten sich mindestens 30 Minuten am Tag, mindestens fünf Tage die Woche. Sie hatten allerdings die Anweisung, sich nicht zu überanstrengen. Während der sportlichen Einheit sollte die wahrgenommene Anstrengung bei 60 bis 80 Prozent liegen. Den Teilnehmern der Behandlungsgruppe wurde außerdem eine Entspannungsatmungstechnik beigebracht, die sie zweimal täglich anwenden sollten.

beigebracht, die sie zweimal täglich anwenden sollten. Mindestens sieben Stunden Schlaf mussten die Studienteilnehmer einhalten.

Mehr Informationen zur Studie „Potential reversal of epigenetic age using a diet and lifestyle intervention: a pilot randomized clinical trial“ Veröffentlichungsdatum: 12. April 2021 Veröffentlicht in der biomedizinischen Fachzeitschrift Aging Umfang: 43 Studienteilnehmer Studienautoren: Internationales Forscherteam um Dr. Kara Fitzgerald vom US-amerikanischen Institute for Functional Medicine

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.