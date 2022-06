Blähungen und Darmgeräusche? Ein Kirschkernkissen wirkt entkrampfend

Von: Jasmin Pospiech

Teilen

Wenn es im Darm rumpelt und sich Blähungen breit machen, fühlt sich das nicht nur unangenehm an, es entfleuchen häufig auch unfreiwillig Gase. (Symbolbild) © WavebreakmediaMicroPanthermedia/Imago

Blubbern, gluckern, rumoren: Laute Darmgeräusche sind meist harmlos, aber unangenehm. Mit Hausmitteln lässt sich ein Blähbauch schnell lindern.

München – Es ist zwar unangenehm, aber völlig normal: Laute Darmgeräusche kennen viele. In der Öffentlichkeit ist das den meisten allerdings sehr peinlich, wenn es im Bauch rumort. Lästig bis schmerzhaft kann es zudem werden, wenn sich der Bauch bläht. Betroffene sind dann beunruhigt, vor allem, wenn es häufiger geschieht.

In der Regel sind laute Darmgeräusche und Blähungen harmlos und haben verschiedene Ursachen, weiß 24vita.de

Ein Blähbauch kann bereits daran liegen, dass man beim Essen zu viel Luft „aufgeschnappt“ oder zu hastig gegessen hat. Wer zudem viel Rohkost verzehrt, der hat möglicherweise ebenfalls aufgrund der unverdaulichen Ballaststoffe mit Darmproblemen zu kämpfen. Viele Menschen heutzutage haben beruflich und in der Freizeit viel Stress, was ihnen wiederum wortwörtlich auf den „Magen schlägt“. Demnach können auch psychische Belastungssituationen Verdauungsstörungen begünstigen. Doch was tun, wenn Sie gerade unter einem Blähbauch leiden? Dann können als Erste Hilfe Hausmittel die Beschwerden lindern.