Perfekte Schlafdauer gestaffelt nach Alter: So viel Schlaf brauchen Sie wirklich

Von: Juliane Gutmann

Je nach Alter sollte man eine bestimmte Schlafdauer nicht über- oder unterschreiten, empfehlen US-Forscher. Erfahren Sie hier, wieviel Schlaf für Ihr Alter als gesund gilt.

Sind Sie eher der Langschläfer oder treibt es Sie früh morgens bereits aus den Federn? Viele Faktoren bestimmen, wie es um unseren Schlaf bestellt ist. So spielen etwa Gewohnheit, Stress und Veranlagung eine wesentliche Rolle dabei, wie lange und wie gut wir schlafen können. Ausreichend und vor allem qualitativ hochwertiger Schlaf ist wichtig für unseren Körper, weil er in dieser Zeit regeneriert. Schläft man zu wenig, ist man beispielsweise anfälliger für Erkältungskrankheiten, wie die hkk Krankenkasse informiert. Einem hkk-Bericht zufolge habe eine Studie der University of California in San Francisco gezeigt, dass man viermal so anfällig für gewöhnliche Erkältungsviren ist, wenn man eine Woche lang im Schnitt weniger als sechs Stunden Schlaf hatte.

Und auch auf den Blutdruck hat die Schlafdauer wohl enormen Einfluss. Langschläfer haben häufiger Bluthochdruck als Kurzschläfer, so das Ergebnis eines internationalen Forscherteams. Die Wissenschaftler um Salim Yusuf vom Population Health Research Institute der McMaster University im kanadischen Ontario verglichen für ihre Untersuchung die Daten von 116.632 Menschen aus 21 Ländern und kamen daraufhin zu dem Ergebnis, dass sechs bis acht Stunden Schlaf pro Nacht das Beste für unser Herz ist.

Nicht zu viel und nicht zu wenig Schlaf: So viele Stunden sollten es je nach Alter sein

Gesunder Schlaf wirkt wie ein Jungbrunnen: Doch eine maximale Stundenzahl sollte nicht überschritten werden – zumindest bei uns Menschen. © Ramon Espelt/www.imago-images.de

Je nach Alter variiert das Schlafbedürfnis. Im Volksmund heißt es, dass man im Alter weniger Schlaf braucht. Dies haben Forscher der US-amerikanischen „National Sleep Foundation“ wissenschaftlich geprüft. In einer Veröffentlichung geben die Wissenschaftler Empfehlungen ab, welche Schlafdauer je nach Alter am besten ist. In der Studie heißt es: „Die Anforderungen an eine ausreichende Schlafdauer variieren über die gesamte Lebensspanne und von Mensch zu Mensch. Die hier angegebenen Empfehlungen stellen Richtlinien für gesunde Personen und solche, die nicht an einer Schlafstörung leiden, dar. (...) Personen, die gewohnheitsmäßig außerhalb des Normalbereichs schlafen, weisen möglicherweise Anzeichen oder Symptome ernsthafter Gesundheitsprobleme auf oder gefährden, wenn sie dies freiwillig tun, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden“. Wer zudem auf das regelmäßige Gläschen vor dem Einschlafen verzichtet, wird schnell merken, wie sich auch die Schlafqualität durch die Alkoholabstinenz verbessert, berichtet 24vita.de*.

Die Schlaf-Empfehlungen der National Sleep Foundation je nach Alter im Überblick:

Neugeborene (0 bis 3 Monate): zwischen 14 und 17 Stunden Schlaf pro Nacht

Säuglinge (4 bis 11 Monate): zwischen 12 und 15 Stunden Schlaf pro Nacht

Kleinkinder (12 Monate bis 2 Jahre): zwischen 11 und 14 Stunden Schlaf pro Nacht

Kinder im Vorschulalter (3 bis 5 Jahre): zwischen 10 und 13 Stunden Schlaf pro Nacht

Kinder im Schulalter (6 bis 13 Jahre): zwischen 9 und 11 Stunden Schlaf pro Nacht

Jugendliche (14 bis 17 Jahre): zwischen 8 bis 10 Stunden Schlaf pro Nacht

Twens (18 bis 25 Jahre): zwischen 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht

Junge Erwachsene und Erwachsene (26 bis 65 Jahre): zwischen 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht

Senioren (älter als 65 Jahre): zwischen 7 bis 8 Stunden Schlaf pro Nacht